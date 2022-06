Od 27 czerwca w Londynie będzie obowiązywał nowy przepis w ruchu drogowym. Czy poróżni on kierowców i rowerzystów?

Fot. Getty

W przyszłym tygodniu w Londynie wprowadzony zostanie nowy przepis drogowy. Pojazdy mechaniczne nie będą miały odtąd możliwości wjazdu na pasy rowerowe, a każdemu, kto nie zastosuje się do tej reguły, będzie groził solidny mandat.

Zakaz poruszania się po pasie rowerowym lub nawet przekraczania białych linii, to kolejne ograniczenie dla pojazdów mechanicznych. Od dawna mandaty grożą też kierowcom, którzy najeżdżają na wydzielone pasy dla autobusów, a także dla tych, którzy zatrzymują się na skrzyżowaniach z żółty polem lub tych, którzy parkują pojazd na ścieżce dla rowerów. Obecnie natomiast, za przejeżdżanie lub w ogóle najeżdżanie na pasy rowerowe, będzie groziła kierowcom kara w wysokości od £20 do £105. - Pasy rowerowe odgrywają kluczową rolę w oddzielaniu osób jeżdżących na rowerze od większości ruchu samochodowego, zmniejszając ryzyko kolizji, które mogą spowodować śmierć i poważne obrażenia – tłumaczy rzecznik Transport for London.

Kamery CCTV pomogą namierzyć kierowców łamiących przepisy

W egzekwowaniu przepisów dotyczących nienajeżdżania i niewjeżdżania na pasy dla rowerów, pomogą kamery CCTV. - Z zadowoleniem przyjmujemy wprowadzenie nowych uprawnień egzekucyjnych w Londynie. Ochrona wyznaczonej przestrzeni dla rowerzystów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia im bezpieczeństwa i poprawy pewności jazdy na rowerze. Rozpoczniemy egzekwowanie przepisów w kluczowych lokalizacjach w Londynie, aby powstrzymać kierowców łamiących przepisy drogowe. Chcemy zapewnić zieloną i zrównoważoną przyszłość dla Londynu, a aby to osiągnąć, musimy nadal pracować nad bezpiecznymi i dostępnymi dla wszystkich londyńczyków sposobami poruszania się po naszym mieście pieszo i na rowerze – zaznacza Siwan Hayword z TfL.

