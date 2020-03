Od 20 maja w UK nie będzie można kupić cienkich i mentolowych papierosów. Co jeszcze zmieni się w sytuacji palaczy?

Fot. Getty

Nadchodzą ciężkie czasy dla palaczy – zgodnie z unijną dyrektywą tytoniową przyjętą w 2014 r. ze sklepów w UK, a także w innych krajach Unii Europejskiej, znikną zarówno papierosy cienkie i mentolowe, jak też aromatyzowany tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Celem dyrektywy jest zmniejszenie liczby nałogowych palaczy w Europie, a zwłaszcza zniechęcenie do sięgania po wyroby tytoniowe ludzi młodych.

Od 20 maja tego roku wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz sprzedaży papierosów cienkich i mentolowych, a także tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów o charakterystycznym aromacie, czyli o zapachu lub smaku innym niż zapach lub smak tytoniu. Dodatkowo w UK nie będzie też można kupić żadnych „nakładek”, dzięki którym można by zmienić smak i zapach tradycyjnych papierosów.

Eksperci z organizacji walczących z uzależnieniem od nikotyny twierdzą, że unijna dyrektywa ma szansę przyczynić się do zmniejszenia liczby palaczy w Europie, a zwłaszcza liczby młodych palaczy. - Naturalnie trudno jest wdychać dym i dla wielu [ludzi], którzy palą po raz pierwszy, jest to odrażające, ale oni to przetrzymują i wtedy się uzależniają. Istnieją dowody na to, że papierosy mentolowe rozluźniają drogi oddechowe, a ich smak maskuje szorstkość dymu, dlatego młodszym ludziom łatwiej jest zacząć palić. Natomiast absolutnym mitem jest to, że papierosy mentolowe są dla nas lepsze. Wszystkie papierosy są szkodliwe, a papierosy mentolowe są tak samo niebezpieczne jak zwykłe papierosy – powiedziała Amanda Sandford z Action on Smoking and Health.

Nowe prawo spotkało się ze zrozumiałą niechęcią, a nawet wrogością ze strony palaczy. I to nie tylko zresztą w Wielkiej Brytanii, ale też i w Polsce, gdzie nowe przepisy są odbierane jako zamach na wolność. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Maison & Partners dla Forum Konsumentów, aż 81 proc. Polaków nie uważa, aby wycofanie z rynku papierosów mentolowych przyczyniło się do zmniejszenia się liczby palaczy. - Około 50 proc. z nich [osób palących papierosy mentolowe – przyp.red.] planuje przerzucić się na tradycyjne papierosy, a tylko 16 proc. będzie szukać alternatywnych, legalnych wyrobów tytoniowych – zaznaczyła Agnieszka Plencler, prezes Fundacji Forum Konsumentów, cytowana przez Newserię Biznes.