Nie ignoruj wytycznych dotyczących dokładnego MYCIA RĄK dla ochrony przed koronawirusem! To zdjęcie pokazuje DLACZEGO

To zdjęcie pokazuje, że niedbałe mycie rąk może mieć fatalne skutki

Wątpisz w to, że dla zapobieżenia rozprzestrzenania się koronawirusa należy dokładnie myć ręce?

Fot. Instagram

Wraz z wybuchem epidemii koronawirusa lekarze i eksperci ds. chorób zakaźnych po raz kolejny przypomnieli ludziom, jak ważne jest dokładne mycie rąk w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zarazków. A wszystkich tych, którzy jeszcze wątpią w sens długiego i starannego mycia rąk, zachęcamy do uważnego przeanalizowania zdjęcia, które w ostatnich dniach podbiło internet. Na zdjęciu dokładnie widać, jaka jest różnica pomiędzy.... przemytymi, a dokładnie umytymi dłońmi.

Zdjęcie, które na Instagramie umieściła między innymi amerykańska aktorka Kristen Anne Bell, stanowi zaskakujący kolaż. Zestawienie obejmuje sześć zdjęć lewej dłoni, a każde z nich przedstawia dłoń w innym stanie czystości. Dzięki zastosowaniu promieniowania ultrafioletowego i specjalnego żelu Glo-Germ doskonale widać, jak długość i jakość mycia rąk wpływa na liczbę zarazków pozostających na rękach.

I tak na pierwszym zdjęciu widzimy dłoń przed myciem, która pokryta jest jasną powłoką. Zdjęcie drugie pokazuje, że po przepłukaniu rąk jedynie wodą i samym ich otrzepaniu powłoka praktycznie nie znika. Sześć sekund mycia rąk samą wodą przynosi już jakieś efekty, ale są one raczej mizerne. Znacznej zmiany można się spodziewać dopiero po użyciu mydła, ale krótkie mycie (sześć sekund) i tak pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Naprawdę dobry rezultat osiągamy dopiero po umyciu rąk mydłem w czasie ok. 15 sekund, natomiast pełne pozbycie się zarazków gwarantuje dopiero 30 sekund porządnego mycia.

W kampanię dotyczącą poprawnego mycia rąk zaangażowała się kilka dni temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która opublikowała w internecie film instruktażowy pokazujący, jak poprawnie myć ręce za pomocą wody i mydła.