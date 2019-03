Obraz Banksy’ego przedstawiający brytyjskich parlamentarzystów jako szympansy został wystawiony na pokaz 29 marca

Obraz słynnego grafficiarza Banksy’ego przedstawiający posłów jako szympansy w Izbie Gmin został wystawiony na pokaz 29 marca w Bristolu, aby nawiązać do pierwszej daty Brexitu.

Tytuł obrazu Banksy’ego brzmi: „Devolved Parliament" (Zdegenerowany Parlament) i został wystawiony na pokaz w Bristol Museum & Art Gallery w dniu, który miał być oficjalną datą Brexitu – 29 marca. W czwartek z kolei grafficiarz umieścił zdjęcie swojego obrazu na Instagramie i podpisał je:

„Devolved Parliament. Zrobiłem go dziesięć lat temu. Muzeum w Bristolu wystawiło go ponownie na pokaz z okazji dnia Brexitu. Śmiejcie się, ale pewnego dnia nikogo nie będzie u władzy”.

Dopisek jest nawiązaniem do innej pracy artysty „Laugh Now” przedstawiającej szympansa z kartonem, na którym wypisane jest zdanie: „Śmiejcie się, ale pewnego dnia my będziemy u władzy”.

Obraz „Devolved Parliament” trafił do muzeum w Bristolu zakupiony przez anonimowego kolekcjonera, który postanowił wypożyczyć go na wystawę z okazji dnia Brexitu. Banksy z kolei dał swoją zgodę na to, aby pokazać obraz, który ma 4 metry szerokości.

Yoma Smith, z Bristol Museums Development Trust opisała Banksy’ego jako „syna Bristolu” i dodała, że przewiduje, iż obraz będzie cieszył się dużą popularnością wśród zwiedzających.