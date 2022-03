O ile zdrożały artykuły spożywcze w UK między lutym a marcem? To zestawienie może Was zaskoczyć

Fot. Getty

Kryzys związany z rosnącymi kosztami życia w UK nie ustaje, a po inwazji Rosji na Ukrainę w najbliższych miesiącach może być tylko gorzej. Inflacja już w styczniu osiągnęła najwyższy poziom od blisko 30 lat, a wpływ na nią miały przede wszystkim galopujące ceny energii i paliwa. Eksperci „Wales Online” porównali , jak na przestrzeni miesiąca zmieniły się ceny kilkunastu artykułów żywnościowych dostępnych w Tesco.

Eksperci „Wales Online” zrobili podobne badanie w styczniu tego roku, gdy inflacja wyniosła 5,4 proc. Wówczas zestawiono koszyk 26 artykułów kupionych w sklepie Tesco Express w Cardiff z koszykiem tych samych produktów spożywczych i AGD nabytych w tym samym sklepie w czerwcu 2021, gdy inflacja wynosiła 2,5 proc. Zestawienie wykazało, że łączna cena całego koszyka wzrosła o £1,12 – z £47,28 do £48,40, co stanowi wzrost o ok. 2,4 proc. Dziesięć produktów podrożało, cztery potaniały, a 12 pozostało bez zmian.

Rosnące ceny żywności w UK w 2022 r.

A jak zmieniały się ceny żywności w ostatnim miesiącu? Eksperci „Wales Online” zrobili badanie ponownie, jednak tym razem porównali ceny artykułów spożywczych na przestrzeni niecałego miesiąca – między 9 lutym a 2 marca. Oto, jakie otrzymali wyniki:

Produkty mięsne i rybne



Cały średni kurczak - ta sama cena

Luty - £3,35

Marzec - £3,35

4 filety z dzikiego łososia (330g) – wzrost o 15p

Luty - £3,30

Marzec - £3,45

Wyroby piekarnicze

Chleb pełnoziarnisty średni (800g) - ta sama cena

Luty - 59p

Marzec - 59p

Biszkopty - ta sama cena

Luty - 50p

Marzec – 50p

Owoce i warzywa

Czerwone winogrona bez pestek - ta sama cena

Luty -£2

Marzec - £2

Mango -ta sama cena

Luty - 69p

Marzec - 69p

Brokuł - ta sama cena

Luty - 49p

Marzec – 49p

Pomidory (sześciopak) - ta sama cena

Luty - 75p

Marzec - 75p

Papryka – wzrost o 10p

Luty - £1,35

Marzec - £1,45

Paczka mieszanej sałaty - ta sama cena

Luty - £1

Marzec - £1

Jabłka Pink Lady (min. 5 sztuk) - ta sama cena

Luty - £2,80

Marzec - £2,80

Mrożonki

Mrożone frytki - ta sama cena

Luty - £1,50

Marzec - £1,50

Paluszki rybne (10 sztuk) - ta sama cena

Luty - £1,20

Marzec - £1,20

Napoje

Mleko półtłuste (2 pinty) – wzrost o 6p

Luty - 89p

Marzec – 95p

Sok pomarańczowy (1litr) - ta sama cena

Luty - £1,25

Marzec - £1,25

Płatki kukurydziane (500g) - ta sama cena

Luty - 60p

Marzec - 60p

Puszka fasolki - ta sama cena

Luty - 32p

Marzec - 32p

Makaron Fusilli (500g) - ta sama cena

Luty - 70p

Marzec – 70p

Herbata czarna (paczka – 80 sztuk) -ta sama cena

Luty - £1,10

Marzec - £1,10

Puszka krojonych pomidorów (400g) - ta sama cena

Luty - 28p

Marzec - 28p

Ryż Basmati (1kg) - ta sama cena

Luty - £1,85

Marzec - £1,85

Oliwa z oliwek (500ml) - ta sama cena

Luty - £2,50

Marzec - £2,50

Artykuły gospodarstwa domowego

Antybakteryjny płyn do mycia rąk - ta sama cena

Luty - 80p

Marzec – 80p

Papier toaletowy (9 sztuk) - ta sama cena

Luty - £2,95

Marzec - £2,95

Łącznie za zakupy w lutym: £34,26

Łącznie za zakupy w marcu: £34,57

Wzrost o: 31p