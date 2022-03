John Bercow z dożywotnim zakazem wstępu do parlamentu - z jakiego powodu?

John Bercow został uznany za winnego znęcania się nad personelem Izby Gmin w ramach niezależnego, wewnętrznego śledztwa. Były spiker niższej izby brytyjskiego parlamentu otrzymał dożywotni zakaz wstępu do Pałacu Westminsterskiego w Londynie.

Wnioski z raportu przygotowanego przez Independent Expert Panel, będące wynikiem niezależnego dochodzenia, mogą wydawać się szokujące. Polityk, który przewodniczył obradom Izby Gmin został uznany za „seryjnego tyrana” i zwykłego kłamcę. Niezależny panel stwierdził, że zachowanie Bercowa „spadło znacznie poniżej tego, czego opinia publiczna ma prawo oczekiwać od każdego członka parlamentu”. Independent Expert Panel uwzględniło 21 z 35 skarg złożonych przez jego byłych pracowników. "Postępowanie respondenta było tak poważne, że gdyby nadal był posłem, uznalibyśmy, że powinien zostać usunięty uchwałą izby. W obecnej sytuacji zalecamy, aby nigdy nie dopuścić go do przepustki do parlamentu" - czytamy w raporcie.

Efektem tego dochodzenia jest dożywotni zakaz wstępu do brytyjskiego parlamentu nałożony na Johna Bercowa.

Przedstawiono wyniki dochodzenia w sprawie zachowania Johna Bercowa

Podgrupa niezależnych ekspertów pod przewodnictwem Sir Stephena Irwina stwierdziła, iż zasady dotyczące pracy w parlamencie były "wielokrotnie łamane przez najwyższego rangą członka Izby Gmin". "Łącznie udowodniono i podtrzymano 21 odrębnych zarzutów. (...) można odnieść wrażenie, że jego postępowanie zhańbiło wysoki urząd, jaki sprawował. To było zachowanie, jakie nie mogłoby mieć miejsca w żadnym miejscu pracy" - dodawał. IEP oddaliło odwołania Bercowa od tego wyroku, stwierdzając w jednym przypadku, że "był bardzo niewiarygodny i wielokrotnie nieuczciwy w swoich zeznaniach".

W oświadczeniu wydanym w tym samym czasie, w którym opublikowano ustalenia Independent Expert Panel, były spiker określił wyniki śledztwa w swojej sprawie, jako „parodię sprawiedliwości”. Jego zdaniem dochodzenie w tej sprawie było prowadzone w "amatorski" sposób. "To śledztwo, które trwało upiorne 22 miesiące wielkim kosztem podatnika, zakończyło się strasznym niepowodzeniem" - komentował ostro.

Były spiker Izby Gmin został uznany za „seryjnego tyrana” i zwykłego kłamcę

John Bercow to brytyjski polityk, który od 22 czerwca 2009 do 31 października 2019 pełnił funkcję spikera Izby Gmin. Był pierwszym spikerem, który zrezygnował z prowadzenia obrad w ceremonialnym stroju. Choć używał tradycyjnej togi, jedynie luźno zarzucał ją na zwykły garnitur, z wyraźnie widocznym krawatem i koszulą. Był najdłużej sprawującym tę funkcję politykiem od czasów Edwarda FitzRoya, który w latach 1928-1943 był spikerem przez prawie 15 lat.

Od 23 Listopada 2012 Bercow jest przewodniczącym Młodzieżowego Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Od 1980 do 2009 pozostawał członkiem Partii Konserwatywnej, a w 2021 przeszedł do Partii Pracy. Dołączył do opozycji z powodu własnego sprzeciwu co do kierowania przez Borisa Johnsona Partią Konserwatywną. Bercow zarzucił Johnsonowi zwrot ugrupowania w stronę "reakcjonizmu, populizmu, nacjonalizmu, a nawet ksenofobii".