Kryzys w UK O ile wzrosną świadczenia socjalne w UK od kwietnia 2024 roku?

Brytyjskie DWP jest prawnie zobowiązane do zwiększania stawek dziewięciu świadczeń socjalnych zgodnie z inflacją. Zmiany w tym zakresie wprowadzane się co roku, w kwietniu. Jak stawki PIP i Universal Credit, a także innych benefitów zmienią się w 2024 roku?

W kwietniu przyszłego roku świadczenia takie jak Universal Credit zostaną skorygowane o poziom inflacji w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że część świadczeń i ulg podatkowych wzrośnie o 6,7%, zgodnie z odczytem indeksu CPI dokonanym we wrześniu 2023 roku. Jest to nie tylko wymóg wynikających z prawa obowiązującego w UK, ale zostało to również potwierdzone przez kanclerza skarbu. Jeremy Hunt rozwiał wątpliwości w tym względzie podczas swojego wystąpienia w ramach Autumn Statement.

Co zatem zmieni się od kwietnia 2024? Istnieje dziewięć świadczeń, które co roku zostają zwiększane zgodnie z poziomem inflacji przez Department for Work and Pensions (DWP). Są to:

Personal Independence Payment (PIP)

Disability Living Allowance

Attendance Allowance

Incapacity Benefit

Severe Disablement Allowance

Industrial Injuries Benefit

Carer’s Allowance

Additional State Pension

Guardian’s Allowance

Dodajmy, iż inne zasiłki również mogą wzrosnąć, ale ostateczne decyzja w tej kwestii zależy od polityków i parlamentu.

O ile wzrosną zasiłki od kwietnia 2024 roku?

Personal Independence Payment (PIP)

To świadczenie, które ma na celu pomoc osobom w wieku produkcyjnym cierpiącym na chorobę, niepełnosprawność lub problemy psychiczne. PIP składa się z dwóch elementów –”daily living” oraz “mobility” – i możesz mieć prawo do obu lub tylko jednego z nich. Funkcjonują one w dwóch stawkach (wyższej i niższej). Jak zmienią się w 2024?

Daily living:

Niższa stawka: wzrośnie z 68.10 GBP do 72.65 GBP.

Wyższa stawka: wzrośnie z 101.75 GBP do 108.55 GBP.

Mobility:

Niższa stawka: wzrośnie z 26.90 GBP do 28.70 GBP.

Wyższa stawka: wzrośnie z 71 GBP do 75.75 GBP.

Attendance Allowance

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie przyznawane osobom, które przekroczyły wiek emerytalny i potrzebują dodatkowej pomocy.

Niższa stawka wynosi 68,10 funtów tygodniowo, a wyższa stawka – 101,75 funtów. Od kwietnia przyszłego roku płatności wzrosną do 72,65 GBP i 108,55 GBP.

Disability Living Allowance

Ten zasiłek zostanie zastąpiony PIP, ale te osoby, które go nadal pobierają, mogą liczyć na następujący wzrost:

Najwyższa stawka: od 101,75 GBP do 108,55 GBP.

Średnia stawka od 68,10 GBP do 72,65 GBP.

Najniższa stawka od 26,90 GBP do 28,70 GBP.

Z kolei stawki związane z mobilnością wzrosną w następujący sposób:

Wyższa stawka: od 71 GBP do 75,75 GBP.

Niższa stawka: od 26,90 GBP do 28,70 GBP.

Carer’s Allowance

Zasiłek opiekuńczy należy się osobom opiekującym się inną osobą. Aby ubiegać się o taką pomoc, nie trzeba być spokrewnionym z osobą, która potrzebuje takiej pomocy, ani nawet z nią mieszkać.

Obecnie Carer’s Allowance wynosi 76,75 funtów tygodniowo, jeśli opiekujesz się kimś przez co najmniej 35 godzin tygodniowo i ta osoba otrzymuje określone świadczenia. W kwietniu przyszłego roku kwota ta wzrośnie do 81,90 GBP.

Na jaką pomoc można liczyć w UK?

Universal Credit

Jak wzrośnie świadczenie, które jest pobierane przez prawie sześć milionów osób w UK?

Osoba samotna poniżej 25. roku życia: wzrost z 292,11 GBP miesięcznie do 311,68 GBP miesięcznie.

Osoba samotna w wieku 25 lat lub więcej: wzrost z 368,74 GBP miesięcznie do 393,45 GBP miesięcznie.

Dwie osoby poniżej 25. roku życia: wzrost z 458,51 GBP miesięcznie do 489,23 GBP miesięcznie.

Dwie osoby, jeden lub oboje w wieku 25 lat i więcej: wzrost z 578,82 GBP miesięcznie do 617,60 GBP miesięcznie.

Zaznaczmy bardzo wyraźnie, że to tylko podstawowe stawki — na wpływ wysokości UC ma wpływ wiele czynników, które zmieniają jego wysokość.

Child Benefit

Zasiłek na dziecko obecnie wynosi 24 GBP tygodniowo na pierwsze lub jedyne dziecko i 15,90 GBP tygodniowo na każde kolejne dziecko.

HMRC nie potwierdziło jeszcze, czy zasiłek wzrośnie w przyszłym roku, ale jeśli pójdzie w górę zgodnie z inflacją, to stawka na pierwsze lub najstarsze dziecko wzrośnie do 25,60 funtów. Stawka za każde następne dziecko wzrośnie do około 17 funtów.