Nowy film braci Sekielskich o pedofilii w kościele katolicki "Zabawa w chowanego" PREMIERA - Gdzie obejrzeć film online?

Fot: Facebook

Dziś, 16 maja po godzinie 10:00 miała (a raczej właśnie ma!) premiera filmu dokumentalnego o zjawisku pedofilii i wykorzystywaniu nieletnich w polskim kościele katolickim. Obraz "Zabawa w chowanego" to kontynuacja "Tylko nie mów nikomu".

Stworzony przez braci Siekelskich film "Tylko nie mów nikomu" zdobył nie tylko wielką popularność w Polsce, ciesząc się rekordową oglądalnością, ale zwrócił uwagę Polaków na niezwykle ważny i ciągle zamiatany pod dywan problem - pedofilię i molestowanie dzieci przez księży. Dokument, który zszokował opinię publiczną i poruszył cały kraj. Traktował nie tylko o cierpieniu ofiar i bezkarności ich oprawców, ale również o całym systemowym ukrywaniu winnych przez władze kościoła katolicka.

Dziś, w internecie pojawiła się kontynuacja "Tylko nie mów nikomu" - film dokumentalny zatytułowany "Zabawa w chowanego" obejrzeć może każdy. Pojawił się on na YouTubie i dostęp do niego jest całkowicie darmowy. Produkcja powstała w pełni niezależnie, ale sfinansowali ją zwykli ludzie, którzy wierzyli w to, że taki projekt jest ważny i powinien powstać.

Całość można obejrzeć w tym miejscu:

Zaznaczmy, że "Zabawa w chowanego" to druga część z planowanej trylogii obrazów dokumentalnych poświęconych temu problemowi. W planach jest też trzecia część. Będzie ona poświęcona roli Jana Pawła II w tuszowaniu przypadków przestępstw duchownych. Oprócz tego bracia Siekelscy pracują nad filmem o aferach SKOK. Dodajmy, że w dzień po premierze filmu, 17 maja, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Tomasza i Marka Siekelskich.

Niestety, choć takie filmy powstają i świadomość problemu pedofilii w polskim kościele i molestowania osób nieletnich przez księży jest wśród Polaków bardzo duża, to władze niechętnie chcą coś z nim zrobić. Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że zajmie się tą sprawą, ale póki co skutecznie tego nie zrobiło. Co prawda (teoretycznie!) powstała specjalna komisja ds. ścigania pedofilii, ale w praktyce nie funkcjonuje.

Sejm uchwalił odpowiednią ustawę 30 sierpnia ubiegłego roku, ale do tej pory komisja nie powstała! "Rzeczpospolita" zwróciła się z pytaniem do władz RP w tej sprawie. "Obecnie ze względu na koronawirusa i aktualne priorytety działania parlamentu prace zostały wstrzymane" - oto odpowiedź otrzymana z Centrum Informacyjnego Sejmu. Jak widać obecnemu rządowi nie spieszy się w walce z pedofilią w kościele. Może jest im to nie na rękę?