Grupa nastolatków brutalnie pobiła Polaka, a ich napaść została sfilmowana i zamieszczona w internecie - ZOBACZ wideo!

Fot: YouTube

38-letni key worker z Polski, który pracuje przy zbieraniu owoców w UK został napadnięty przez grupę nastolatków w Bridgwater w hrabstwie Somerset. Po tym, jak nasz rodak został obrabowany, napastnicy nie przestawali go katować i kpić z niego.

Całkowicie bezbronny, leżący na ziemi Karol M. ociera z twarzy krew. Pozbawieni litości oprawcy po tym, jak opróżnili jego kieszenie kontynuują znęcanie się nad swoją ofiarą. Bijąc go, śmieją się mu w twarz i kpią z Polaka. Jeden z nich miał powiedzieć "jak to możliwe, że on jeszcze żyje?". Jeden z nastolatków celuje kopniakami w jego głowę. W tle słychać śmiechy i przekleństwa.

Skąd wiemy, jak dokładnie wyglądała ta napaść? Czwórka nastolatków w wieku od 16 do 17 lat postanowiła nagrać całe zajście. Krótki filmik następnie pojawił się w internecie. Nie mamy jednak pewności, że został on zamieszczony przez samych sprawców, czy też przez kogoś innego.

Ja czytamy na łamach brytyjskiego tabloidu "The Sun", który dotarł do rzeczonego nagrania, do tego brutalnego ataku na naszego rodaka doszło w miniony poniedziałek, 11 maja. W dzień później, późnym wieczorem, policjanci z Avon and Somerset Police otrzymali zgłoszenie, że w sieci pojawił się krótki film, na którym nagrano napaść na naszego rodaka.

Ostrzegamy, poniższy film zawiera brutalne sceny:

W wyniku podjętych przez brytyjską policję działań udało się zidentyfikować zarówno ofiarę tego ataku - okazał się nim 38-letni Polak, który pracuje w UK przy zbieraniu owoców - oraz czwórkę napastników. Policjanci zatrzymali 17-letnią dziewczyną, 17-letniego chłopaka oraz dwóch szesnastolatków. Wszyscy przebywają obecnie w areszcie. Czynności związane ze śledztwem są kontynuowane. Lokalne służby analizują nagrania monitoringu CCTV oraz szykują świadków. Rzecznik Avon and Somerset Police potwierdził, że "po dokonaniu szeregu aresztowań obecnie nie szukamy nikogo w związku z tym incydentem".

Lokalni policjanci podjęli również odpowiednie kroki, aby dotrzeć do ofiary tego zdarzenia. Według doniesień "The Sun" ofiara po ataku trafiła do szpitala Musgrove Park Hospital w Taunton.