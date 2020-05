Zmiany w FURLOUGH: Minister Skarbu ogłosił stopniowe zmniejszanie wypłat dla pracowników na przymusowym urlopie

Fot. Getty

Kanclerz Rishi Sunak ogłosił, że brytyjskie Ministerstwo Skarbu będzie stopniowo wycofywać program FURLOUGH. Zobacz, jak zmienią się wypłaty dla pracowników na przymusowym urlopie w najbliższych miesiącach.

Program Coronavirus Job Retention Scheme, działający od marca tego roku, miał na celu zapobieganie masowym zwolnieniom, których spodziewano się z powodu lockdownu i związanego z nim zastoju gospodarczego. Lockdown jest jednak stopniowo łagodzony, a w lipcu i sierpniu wielu pracodawców zacznie przywracać pracowników na stanowiska. W związku z tym Minister Skarbu ogłosił kilka zmian w rządowym programie, które będą wdrażane w najbliższych miesiącach. Potwierdzając wcześniejsze zapowiedzi, Rishi Sunak powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że furlough "nie będzie trwać wiecznie".

ZOBACZ PRZEMÓWIENIE MINISTRA SKARBU UK:

Zmiany w wypłatach furlough

Pracownicy przebywający na furlough będą nadal otrzymywać 80 proc. wynagrodzenia - maksymalnie jednak 2 500 funtów miesięcznie - aż do końca października. Będą mogli wrócić do pracy w niepełnym wymiarze godzin od lipca. Zmianie ulegnie jednak wysokość wkładu rządowego do wypłacanych wynagrodzeń.

Harmonogram zmian w furlough

Czerwiec i lipiec: Wkład rządy będzie wynosił wciąż 80 proc. wynagrodzenia do maksymalnej kwoty 2 500 funtów plus ubezpieczenie społeczne (ER NIC) i składki emerytalne. Pracodawcy nie ponoszą w tym czasie żadnych kosztów.

30 czerwca Job Retension Scheme zostanie jednak zamknięty dla nowych wnioskodawców, a od lipca firmy w UK będą mogły przywracać swój personel - przynajmniej w niepełnym wymiarze godzin. Po powrocie do pracy przepracowane godziny będzie opłacał pracodawca.

Sierpień: Rząd nadal będzie płaci 80 proc. wynagrodzenia do 2 500 funtów miesięcznie, ale pracodawcy przejmą opłacanie składek ER NIC i składek emerytalnych. Dla przeciętnego pracodawcy stanowi to około 5 proc. całkowitych kosztów zatrudnienia.

Wrzesień: Rządowy wkład do wynagrodzenia zostanie zmniejszony do 70 proc. przy maksymalnej kwocie 2190 GBP miesięcznie. Firmy będą musiały zacząć płacić 10 proc. wynagrodzeń plus składki ER NIC i składki emerytalne - łącznie będzie to więc około 14-15 proc. całkowitych kosztów zatrudnienia.

Październik:Rząd będzie wypłacał już tylko 60 proc. wynagrodzenia do maksymalnej kwoty 1 875 funtów miesięcznie. Pracodawcy będą musieli płacić 20 proc. plus ER NIC i emerytury - co daje około 23-25 proc. całkowitych kosztów zatrudnienia po stronie pracodawcy. Furlough prawdopodobnie nie zostanie przedłużony na późniejsze miesiące.

Czy brytyjskich pracodawców będzie stać na wypłacanie wynagrodzeń pracownikom?

Brytyjscy pracodawcy są zaniepokojeni harmonogramem ogłoszonym przez Ministerstwo Skarbu. Według badań przeprowadzonych przez Institute of Directors aż 25 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że zastosowanie się do planów rządu jest obecnie poza ich zasięgiem finansowym.

WARTO WIEDZIEĆ: