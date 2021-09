Nowe przepisy samochodowe dla osób podróżujących z UK do UE weszły w życie. Co się zmieniło?

Jedziesz samochodem z UK do UE?

Fot. Getty

Zmiana przepisów dotyczących oznakowania brytyjskich samochodów zaczęła obowiązywać we wtorek 28 września 2021 roku. Na co trzeba zwrócić uwagę, jadąc samochodem z UK do UE?

Od 28 września każdy kierowca, planujący podróż przez Europę samochodem na brytyjskich tablicach rejestracyjnych, musi zadbać o odpowiednią oznakowanie na rejestracji. Nalepkę (lub magnes) z oznaczeniem GB trzeba zastąpić nalepką (lub magnesem) z oznaczeniem UK. Można również wymienić całą tablicę rejestracyjną na nową – z odpowiednim oznaczeniem.

Nowe oznaczenia na brytyjskich samochodach

Choć jest to bardzo ważna zmiana, potencjalnie obejmująca sporą część brytyjskich pojazdów, władze ostrzegają, że wciąż wielu kierowców nie zadbało o aktualizację oznakowania na tablicy rejestracyjnej swojego samochodu. Nowe przepisy są związane między innymi z Brexitem, ponieważ na wielu starych naklejkach z „GB” widnieje jeszcze kolorystyka i flaga Unii Europejskiej.

Jak donosi Liverpool Echo, aktualizacja została ogłoszona przez ONZ w komunikacie, w którym poinformowano, że ONZ otrzymał „powiadomienie, że Wielka Brytania zmienia znak wyróżniający, który wcześniej wybrała do ekspozycji w ruchu międzynarodowym na pojazdach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, z <GB> na <UK>”.

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy kierowca brytyjskiego pojazdu musi albo zaopatrzyć się w nową naklejkę, albo kupić nową tablicę rejestracyjną z oznaczeniem „UK”. Przed-brexitowe naklejki tracą ważność we wtorek 28 września 2021 roku. Zmiany dotyczą wszystkich brytyjskich tablic rejestracyjnych – bez wyjątków.