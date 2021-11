Nowe dowody osobiste w PL TYLKO z odciskiem palca - co zmienia się od 8 listopada 2021?

Grafiki: MSWiA

7 listopada w życie weszły zmiany związane z wyglądem i procedurą wydawania polskich dowodów osobistych. Co się zmieniło? Kto jest zmuszony do wymiany "dowodziku"? Oto wszystko, co powinniście wiedzieć na ten temat!

W największym skrócie - polskie dowody osobiste, o które można wnioskować już od dziś, od dnia 8 listopada 2021, będą zawierały odciski palców i odwzorowanie podpisu jego posiadacza. "Nowe" dokumenty zyskają w ten sposób drugą cechę biometryczną, obok zdjęcia twarzy. Rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie takich właśnie "dowodzików" miały zostać wdrożone wczoraj, w niedzielę 7 listopada. Rzecz jasna, zmieni się również wygląd nowych dokumentów oraz fakt, że nie będzie można wnioskować online. Konieczna będzie wizyta w urzędzie.

Jak będzie wyglądał nowy dowód osobisty?

Dlaczego w kwestii dowodów osobistych doszło do tak daleko idących zmian? Są one efektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku. "Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców" - komentował minister Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio zabezpieczyć dowody osobiste w świecie, w którym bardzo wiele dokumentów jest fałszowanych. Taka sama procedura jest przy wydawaniu paszportów – obywatele są więc przyzwyczajeni do tej procedury" - uzupełniał.

Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce już od 2 sierpnia 2021 roku, ale nie udało się dotrzymać tego terminu. Powód? Pojawiły się zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa urządzeń służących do pobierania odcisków palców. Problemy te zostały jednak usunięte, jak deklaruje minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Zapewniam - sprzęt, który będzie wykorzystywany gwarantuje bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym będą czasowo gromadzone pobrane odciski oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych. Polacy nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo swoich danych". Zaznaczmy również w tym miejscu, iż na terenie Polski w 2479 lokalizacji zainstalowano dokładnie 7450 skanerów do pobierania danych biometrycznych.

Co się zmienia w dokumentach wydawanych po 8 listopada 2021 roku?

Najważniejszą zmianą jest dodanie drugiej cechy biometrycznej. Ma on formę dwóch odcisków palców w formacie cyfrowym. Pierwszą cechą był wizerunek twarzy, który pojawił się w marcu 2019. Oprócz tego na dowodzie pojawi się również podpis jego posiadacza. Zmiany dotknęły także wzornictwa - na awersie pojawiło się oznaczenie państwa (PL) na tle flagi Unii Europejskiej w prawym górnym rogu. Z tego powodu przesunięto oznaczenie informujące o tym, że dokument posiada chip. Na rewersie natomiast napis "Numer dowodu osobistego" zostanie zastąpiony napisem "Seria i numer dokumentu".

Dodajmy, że zmiany te dotyczą dowodów dla osób powyżej 12. roku życia (wyłączywszy osoby, w przypadku których pobranie odcisków lub złożenie podpisu jest niemożliwe). Ze względu na konieczność pobrania odcisków palców aplikacja o nowy dowód nie może odbywać się zdalnie. Konieczne będzie osobiste stawienie się w urzędzie gminy, choć mają również funkcjonować mobilne stacje umożliwiające pobranie odcisków palców poza urzędem w każdym powiecie.

Jak będą wyglądały nowe dowodziki?

Kto musi wymienić swój dowód osobisty?

Zaznaczmy bardzo wyraźnie - jeśli jesteście w posiadaniu "starego", ale wciąż aktualnego dowodu osobistego to nie zachodzi konieczność jego wymiany na "nowy"! Z dotychczasowego dowodziku można korzystać aż do czasu, aż minie jego ważność. Według szacunków KPRM od 8 listopada do końca tego roku 2021 około 100 tysięcy osób będzie musiał dokonać aktualizacji dokumentów, a kolejne 17 tysięcy wnioskować o dowód z powodu ukończenia 18 lat. W 2022 roku liczba tych osób wyniesie odpowiednio 1 725 300 ("wygaśnięcie" starego) oraz 151 200 (pełnoletność).