RANKING 2021: Najlepsze kraje dla emigrantów pod względem życia i pracy. Aż trzy terytoria UK znalazły się w TOP 10

Fot. Getty

Opublikowano najnowszy ranking HSBC Expat Annual League Table 2021, pokazujący, które państwa są najlepsze do życia i pracy dla emigrantów. Jakie wyniki uzyskano w tym roku?

Ranking HSBC Expat Annual League Table 2021 został stworzony na podstawia badania z udziałem 20 tys. emigrantów z 46 krajów. Ranking pokazuje, gdzie – zdaniem emigrantów – najlepiej się żyje i pracuje.

Gdzie emigrantom żyje się najlepiej?

W szczegółach, najnowsze zestawienie uwzględnia szereg różnych aspektów życia prywatnego i zawodowego poza ojczyzną, takich jak poziom wynagrodzeń, warunki do wychowywania dzieci, łatwość aklimatyzacji, samopoczucie fizyczne i psychiczne związane z emigracją czy poczucie spełnienia. Tegoroczne zestawienia zawierało także kwestie związane z pandemią.

Co ciekawe, w rankingu badano także nastawienie emigrantów do kwestii powrotu do ojczyzny. Jak się okazuje, większość badanych – pomimo pandemii i globalnych zawirowań ekonomicznych – z optymizmem patrzy w przyszłość i na razie nie zamierza wracać do kraju pochodzenia:

„Badanie z 2021 roku to nasze najszersze spojrzenie na dotychczasowe życie emigrantów. W badaniu wzięło udział ponad 20 tys. emigrantów z 46 krajów i regionów. Mimo wyzwań i ograniczeń, które spadły na nich w ciągu ostatnich 18 miesięcy, większość emigrantów nie planuje powrotu do domu, patrząc z optymizmem na nadchodzący rok” – piszą autorzy rankingu.

Najlepsze kraje do życia i pracy dla emigrantów. Ranking 2021

Jak zatem wygląda pierwsza dziesiątka rankingu najlepszych krajów do życia i pracy 2021? Na którym miejscu uplasowała się Polska? Czy Wielka Brytania zapała się do TOP 10?

Najlepszym dla emigrantów krajem do życia i pracy okazała się Szwajcaria, która znalazła się na pierwszym miejscu rankingu. Na drugim miejscu uplasowała się Australia, a na trzecim Nowa Zelandia. Na dalszych miejscach pierwszej dziesiątki znalazły się: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Guernsey (terytorium zależne Wielkiej Brytanii), Jersey (terytorium zależne Wielkiej Brytanii), wyspa Man (terytorium zależne Wielkiej Brytanii), Bahrajn, Singapur i Katar.

Polska nie wypadła dobrze w najnowszym zestawieniu, zajmując dopiero 42. miejsce. W porównaniu do rankingu z 2019 roku dla Polski jest to drastyczny spadek aż o 29 pozycji.