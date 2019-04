Nowa partia Farage’a rośnie w siłę. Coraz więcej torysów deklaruje swoje poparcie dla niej przeciwstawiając się Theresie May

40 proc. radnych z Partii Konserwatywnej popiera nową partię Nigela Farage’a, z kolei trzy czwarte z nich chce dymisji Theresy May. Natomiast 96 procent. twierdzi, że Brexit zrujnował ich partię.

Wyniki badań zostały opublikowane po tym, jak jedna z lokalnych grup konserwatystów podjęła kontrowersyjną decyzję i odmówiła pomocy w wyborach 23 maja twierdząc, że „nie powinny się one wydarzyć”.

Ponadto w tym tygodniu brytyjski parlament wystąpił z pomysłem zmiany partyjnych reguł, aby dać możliwość członkom Izby Gmin zmuszenia Theresy May do rezygnacji ze stanowiska tego lata.

W siłę rośnie także nowa partia Nigela Farage’a, która została założona zaledwie 9 dni temu. Z badania przeprowadzonego w zeszłym tygodniu wynika, że 22 proc. laburzystów i 15 proc. torystów zapowiedziało dla niej swoje poparcie, a pod koniec tego tygodnia poparcie zwiększyło się jeszcze bardziej.

W sobotę Nigel Farage zapowiedział:

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zdenerwować i zirytować każdego lidera UE. Obiecuję być bardziej trudną i stojącą na przeszkodzie osobą niż byłem do tej pory.

Prowadzący badania podsumowali je następująco:

- Partia Konserwatywna jest martwa. Musi pojawić się silny lider, aby ją wyciągnąć z grzęzawiska.

