Nowa mutacja koronawirusa w Wielkiej Brytanii - czy jest się czego bać?

W dniu wczorajszym brytyjski minister zdrowia Matt Hancock oficjalnie potwierdził, że na terenie UK pojawiła się nowy wariant koronawirusa. Odpowiada on za gwałtowny wzrost zakażeń w południowej i południowo-wschodniej Anglii.

Jak komentował szef brytyjskiego resortu zdrowia co najmniej 60 różnych władz lokalnych odnotowało infekcje Covid wywołane przez nowy szczep koronawirusa. W ciągu ostatniego tygodnia nastąpił gwałtowny, wykładniczy wzrost zakażeń koronawirusem w Londynie, hrabstwie Kent, części Essex i Hertfordshire. Odpowiada za niego właśnie nowoodkryta mutacja, która spowodowała około 1000 nowych przypadków.

Nowa mutacja koronawirusa pojawiła się w UK

Jak zapewniał Matt Hancock podczas swojego wystąpienia w Izbie Gmin powiadomiono już o tej sprawie Światową Organizację Zdrowia, a brytyjscy naukowcy prowadzą w tej sprawie szczegółowe badania. Jak na razie "nic nie wskazuje" na to, że zakażenie zmutowanym szczepem powoduje cięższy przebieg Covid-19 lub mamy do czynienia z jakąkolwiek odpornością na obecne szczepionki.

"Nie wiemy, w jakim stopniu jest to spowodowane nowym wariantem, ale bez względu na przyczynę musimy podjąć szybkie i zdecydowane działania, które niestety są absolutnie niezbędne do opanowania tej śmiertelnej choroby podczas wprowadzania szczepionki" - komentował Hancock.

Czy nowy szczep jest groźniejszy i powoduje ostrzejszy przebieg choroby?

Nowy wariant koronawirusa został odkryty w hrabstwie Kent w zeszłym tygodniu podczas rutynowych badań prowadzonych przez rządową agencję Public Health England. Został zidentyfikowany za pomocą testów, które są używane obecnie.

"Nie wpadajmy w histerię. To nie znaczy, że jest bardziej zaraźliwa lub niebezpieczna" - komentował profesor Alan McNally, ekspert z University of Birmingham dla BBC. "Warto mieć na to oko. Trwają ogromne wysiłki w celu scharakteryzowania wariantu i zrozumienia jego pojawienia się. Ważne jest, aby zachować spokojną i racjonalną perspektywę, ponieważ jest to normalna ewolucja wirusa i spodziewamy się, że z czasem pojawią się i pojawią nowe warianty”.