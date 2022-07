Nowa minister edukacji pokazała środkowy palec do tłumu zebranego na Downing Street

Fot. Twitter/@MarinaHyde

Nowa angielska minister edukacji, Andrea Jenkyns, pokazała środkowy palec do ludzi zgromadzonych na Downing Street przed siedzibami rządowymi. Jak swoje zachowanie tłumaczy nowa szefowa departamentu ds. szkolnictwa?

Brytyjskie media społecznościowe obiegły dość szokujące zdjęcia zrobione na Downing Street przed siedzibami rządu UK w ubiegły czwartek. Andrea Jenkyns, wyraźnie i bez skrępowania pokazuje środkowy palec w stronę zgromadzonych tłumów.

Do zdarzenia miało dojść w czwartek, czyli w dniu rezygnacji Borisa Johnsona z urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Zdjęcia miały zostać zrobione na krótko przed powołaniem Jenkyns na stanowisko nowego ministra edukacji Anglii. Deputowana Partii Konserwatywnej powiedziała, że w czwartek udała się do biur rządowych na Downing Street, aby przejrzeć przemówienie, w którym Boris Johnson miał ogłosić swoją rezygnację. Tego dnia na Downing Street gromadziły się tłumy ludzi, a wiele osób nie kryło swojego zadowolenia z dymisji premiera.

Andrea Jenkyns, the new education minister, giving the finger to the public outside Downing Street on Thursday pic.twitter.com/LhnoPoodV3