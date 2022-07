Parlamentarzystka krzyczała do tłumu na Downing Street ostrzegając przed następcą Johnsona: „Poczekajcie i zobaczycie!” [wideo]

Parlamentarzystka sprzyjająca Borisowi Johnsonowi, Andrea Jenkyns, krzyczała do buczącego tłumu na Downing Street po dymisji premiera: „Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Poczekajcie i zobaczycie!”

Emocji nie brakowało w czwartek na Downing Street przy dymisji Borisa Johnsona. Oprócz oburzonych ministrów składających rezygnacje jeden po drugim, na ulicy był także tłum, w którym słychać było wydobywającą się z głośników ścieżkę dźwiękową z Benny Hilla. Trafiła ona wraz z relacją dziennikarzy stojących przy parlamencie do czwartkowych programów informacyjnych.

INCREDIBLE SCENES



“THE BENNY HILL THEME TUNE” IS BEING BLASTED OUT ON SKY NEWS. pic.twitter.com/N06wBwcoZl — Scott Bryan (@scottygb) July 7, 2022

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni

Do śmiechu nie było jednak parlamentarzystce, Andrei Jenkyns, która opuszczając Downing Street po dymisji premiera, wykrzyczała do tłumu: „Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni – poczekajcie i zobaczycie”. Przestrzegając w ten sposób przed tym, co może jeszcze nadejść, a konkretnie przed następcą Borisa Johnsona.

Andrea Jenkyns telling the crowd outside 10 Downing Street after Boris Johnson resigned - 'he who laughs last, laughs the loudest' …. Kicking OFF pic.twitter.com/8OoxIpiUP5 — Paul Brown Browns fan London News Vlogger (@PaulBrown_UK) July 7, 2022

W odpowiedzi część osób z tłumu odkrzyczała posłance: „Wstydź się!”. I jej słowa zostały znowu zagłuszone przez melodię z Benny Hilla, która od wczesnego ranka rozbrzmiewała z głośnika protestującego nieustannie przeciwko Brexitowi 53-letniego Steve’a Bray’a.

Just for @HackedOffHugh as requested here today at the media circus… College Green. The Benny Hill theme tune. pic.twitter.com/Tazb57gT8e — Steve Bray Activist Against Brexit +Corrupt Tories (@snb19692) July 7, 2022

Warto także przypomnieć, że parlamentarzystka, Andrea Jenkyns przed paru laty w Izbie Gmin nie szczędziła krytyki Theresie May i apelowała publicznie o to, aby ją usunąć ze stanowiska premiera. Zapewne tłum, który zebrał się w czwartek na Downing Street, przyznałby zgodnie, że jej czwartkowe ostrzeżenie miało słuszne zastosowanie właśnie przed paroma laty.

Hugh Grant stoi za muzyką z Benny Hilla

Gdy tylko w świat poszły relacje dziennikarzy sprzed parlamentu, w których nie dało się nie słyszeć motywu muzycznego z Benny Hilla, zaczęto dociekać, kto tak naprawdę stoi za tą muzyką. Okazało się, że aktywiście, Stevenowi Bray’owi podpowiedział na odejście premiera puszczenie z głośników właśnie tej melodii aktor, Hugh Grant, również znany ze swojej niechęci do Borisa Johnsona i do Brexitu.

Morning @snb19692 Glad you have your speakers back. Do you by any chance have the Benny Hill music to hand? — Hugh Grant (@HackedOffHugh) July 7, 2022

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!