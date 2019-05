W Krakowie przyszły na świat sześcioraczki! To ewenement w skali światowej

Fot. Getty

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przyszły na świat cztery dziewczynki i dwóch chłopców. To pierwsze narodziny sześcioraczków w Polsce.

Narodziny sześcioraczków to ewenement w skali światowej. Krakowskie sześcioraczki przyszły na świat w 29 tygodniu ciąży poprzez cesarskie cięcie. Dzieci, ważące około 1 kg, przebywają obecnie w inkubatorach, a ich mama czuje się dobrze.

To pierwsze narodziny sześcioraczków w Polsce i jedne z niewielu na świecie. Ta ciąża doprowadzona do 29. tygodnia to wspólny sukces położników i neonatologów. Konsultowaliśmy się i zdecydowaliśmy, kiedy przeprowadzimy cesarskie cięcie – zaznaczył na łamach TVN24 prof. Ryszard Lauterbach, kierownik oddziału Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Co ciekawe, położnicy i neonatolodzy przygotowali się na narodziny pięcioraczków i dopiero podczas porodu okazało się, że w łonie matki znajdowało się jeszcze szóste dziecko. Najmniejsze z sześcioraczków waży 890 gramów, a największe 1300 gramów.

Ze statystyk opublikowanych w 2015 r. przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że w Polsce tylko 14 na 1000 ciąż to ciąże wielopłodowe. Narodziny sześcioraczków zdarzają się z kolei raz na 4,7 miliarda porodów na świecie. Takie porody niezwykle rzadko mają także szczęśliwy finał – zazwyczaj przeżywają je najsilniejsze dzieci, a pozostałe umierają.

