Nigel Farage wzywa zwolenników Brexitu do przemocy? Policja przyjrzy się jego słowom o „przykładaniu noża do gardła”

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że w zeszłym tygodniu, czyli jeszcze przed oficjalnym orzeczeniem Sądu Najwyższego ws. zawieszenia parlamentu, Nigel Farage przesadził z agresywną retoryką pod adresem swoich politycznych przeciwników. Lider Partii Brexit obiecał, że zaraz po wyjściu UK z Unii Europejskiej „postawi pod ścianą” (dosł. „przyłoży nóż do gardła”) pracowników rządu i administracji odpowiedzialnych za straszenie społeczeństwa skutkami Brexitu.

Zaskakujące i noszące znamiona groźby słowa padły z ust Nigela Farage'a podczas zeszłotygodniowej konwencji Partii Brexit w Newport, w Walii Południowej. Nigel Farage skrytykował w jej trakcie pracowników służby cywilnej, a także zarzucił im szerzenie negatywnej propagandy dotyczącej Brexitu i rozpowszechnianie, według niego, nieprawdziwych informacji dotyczących braku gotowości Wielkiej Brytanii na wyjście ze Wspólnoty bez umowy.

Lider Partii Brexit najpierw wyśmiał groźby dotyczące braków w aprowizacji żywności i leków po Brexicie w razie No Deal i zaprzeczył rewelacjom ujawnionym przy okazji wycieku dokumentów z tzw. operacji Yellowhammer (czyli najgorszego scenariusza wydarzeń w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej), a następnie obwinił pracowników Whitehall, czyli pracowników rządu i administracji państwowej, o szerzenie strachu wśród społeczeństwa. - Sugeruję, żebyśmy słuchali właśnie ich [zarządów portów w Dover i Calais, które oznajmiły, że są gotowe na Brexit – przyp.red.], a nie szeregowych pracowników Whitehall, którzy nie wykonują swojej pracy bezstronnie i których my, jak tylko będzie po Brexicie, postawimy pod ścianą [(ang. „we will take the knife to them”, czyli w dosłownym tłumaczeniu „którym przyłożymy nóż do gardła”)].

