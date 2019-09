SZOK: Nieznany sprawca wybił przeciwnikowi Brexitu okno. Cegła była opatrzona napisem „Zdrajca”

Fot. Twitter

Jim Cornelius z Lewes w East Sussex jest zagorzałym przeciwnikiem Brexitu, czego przed nikim nie kryje. Jednak postawa Brytyjczyka odnośnie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej najwyraźniej komuś się nie spodobała, ponieważ dziś nad ranem jego dom stał się obiektem ataku, a na cegle, którą wybito okno, znalazł się napis „Zdrajca”.

„Właśnie ktoś rzucił cegłą w moje okno. Skończyłem co dopiero sprzątać. Szkło [było] wszędzie. Cegła uderzyła w mój Google Home Hub i uszkodziła ekran. Zadzwoniłem pod numer 999 w ciągu kilku sekund. Ale [policja] nic nie może zrobić. Ktokolwiek to zrobił, zniknął, zanim dotarłem do drzwi. Żona i ja pozostaliśmy spokojni, ale mój syn jest bardzo zdenerwowany” - napisał na Twitterze Jim Cornelius, wspierający Liberalnych Demokratów.

Nie przegap: Siostra Borisa Johnsona przywołała premiera do porządku przed kamerami, określając jego przemówienie jako „niesmaczne” i „naganne” [wideo]

Jim Cornelius wraz z żoną są przeciwni Brexitowi, czego się nie wstydzą i do czego nie boją się przyznać. Poglądy małżeństwa odnośnie Brexitu najlepiej oddają rozwieszone w oknach plakaty, na których widnieje napis „Stop Brexit”. Dziś nad ranem para stała się jednak kolejną ofiarą agresji ze strony zwolenników Brexitu, i to mimo zapewnień ze strony rządu, że nikt w kraju nie ma się czego bać. A przypomnijmy, że tylko wczoraj na posiedzeniu parlamentu posłanka Partii Pracy Paula Sherriff wytknęła Borisowi Johnsonowi, że używa „ofensywnego” i „podburzającego języka”, który zachęca następnie innych członków społeczeństwa do grożenia przeciwnikom wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Czytaj też: Członkowie Brexit Party mają najwyższe zarobki w Parlamencie Europejskim…. Ich pensje są cztery razy wyższe niż w innych partiach