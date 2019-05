Nigel Farage utknął w busie brexitowym. Bał się wyjść do ludzi, gdy zaczęli mu grozić, że obrzucą go milkshake’ami

„Dotychczas, obecna kampania wyborcza była niewiarygodnie nudna. Laburzyści panoszą się po naszej służbie zdrowia jak po własnym podwórku. Torysi udają speców od gospodarki, jakby zapomnieli, że to za...

Przedstawiciel UKIP Mark Reckless wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w Rochester. Zdobył 42 proc. głosów. Jego główna kontrkandydatka z ramienia Partii Konserwatywnej zdobyła 35 proc. Frekwencja...

Wartość funta brytyjskiego w stosunku do waluty euro jest chwiejna w związku z niemożliwością przełamania impasu dotyczącego Brexitu. Zgodnie z przewidywaniami analityków finansowych następne tygodnie,...

Brytyjskim ministrom przekazano dzisiaj, aby przygotowali się na brak umowy ws. Brexitu po tym, jak nie udało się dojść do porozumienia między stroną brytyjską i unijną na nagłym i niespodziewanym spotkaniu...

Liderzy 27 państw Unii Europejskiej czekają na propozycję Wielkiej Brytanii ws. granicy w Irlandii. Tymczasem świadoma braku postępów w negocjacjach Theresa May spróbowała w czwartek odciągnąć uwagę przywódców...

Z OSTATNIEJ CHWILI: Minister Irlandii Północnej podał się do dymisji. Nie zgodził się na umowę ws. Brexitu przedstawioną przez Theresę May

Sekretarz Stanu Irlandii Północnej, Shailesh Vara w ramach protestu przeciwko przedstawionej wczoraj przez Theresę May umowie ws. Brexitu podał się do dymisji. Do rezygnacji tej doszło po dramatycznym...