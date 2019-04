Brexit: Leave.EU zmanipulowała wynik referendum w 2016 roku? "Channel 4" oskarża grupę o sfałszowanie filmu i zdjęć z imigrantami

Fot: Getty

Pro-brexitowa grupa Leave.EU została oskarżona przez "Channel 4 News" o sfałszowanie wideo, przedstawiającego nielegalnych imigrantów, a także o sfałszowanie zdjęć mających pokazać imigrantów popełniających brutalne przestępstwa.

Jak podaje "The Independent", grupa, której przewodzi biznesmen i były sponsor Ukip, Arron Banks, miała spreparować wideo, które pokazywało, jak łatwo imigranci mogą nielegalnie przedostać się do Wielkiej Brytanii.

Film został wypuszczony do sieci przed referendum w 2016 roku i został obejrzany setki tysięcy razy. Według "Channel 4 News" dane satelitarne wskazują, że sfilmowana łódź nigdy nie opuściła wód Wielkiej Brytanii, a materiał został nagrany wyłącznie na brytyjskich wodach.

"Channel 4 News" poinformował również, że grupa Leave.EU była w posiadaniu zdjęć, mających pokazywać, jak imigrant atakuje młodą kobietę w północnym Londynie. Jak podaje "The Independent", zdjęcia mające ukazywać brutalny atak, zostały prawdopodobnie wysłane przez współpracownika Arrona Banksa do szefa działu komunikacji Leave.EU. Prawdopodobnie zdjęć nigdy jednak nie ujawniono.

"Channel 4 News" twierdzi, że emaile, które rzekomo wyciekły, miały ujawnić, że szef działu komunikacji Leave.EU przesłał zdjęcia do zespołu medialnego grupy z komentarzem: "Migranci bijący dziewczynę w Tottenham w sobotę... Czy możemy to przygotować do wydania w formie komunikatu prasowego".

Arron Banks odpowiedział "Channel 4": - "Leave.EU jest największą grupą polityczną w Wielkiej Brytanii. (...) Channel 4 jest pełen byłych dziennikarzy Guardiana i działaczy lewicowych, którzy całe życie tworzą fake newsy! (...) Grupa najwyraźniej musi robić coś dobrze, skoro konsekwentnie irytuje wszystkich właściwych ludzi".

Poseł Partii Pracy, Jo Stevens, miał skomentować: - "Film o łodzi jest w oczywisty sposób fałszywy i zmontowany fałszywie. Fotografie nieco trudniej rozszyfrować, ale wyraźnie są fake newsami, mającymi na celu podsycanie nienawiści i antyimigranckich uczuć oraz retoryki".

Jak podaje "The Independent", grupa Leave.EU została wcześniej ukarana wysokimi grzywnami przez Komisję Wyborczą w związku z działaniami podczas kampanii referendalnej w 2016 roku. W 2018 roku grupa została ukarana grzywną w wysokości 70 000 funtów za złamanie prawa wyborczego, a w marcu została ukarana kolejną grzywną w wysokości 60 000 funtów za naruszenia danych.