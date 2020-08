Niezbędnik rodzica: Sprawdź 5 sposobów, by Twoje DZIECKO lepiej spało

Fot. Getty

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Owlet wykazało, że nawet 3 na 10 rodziców woli zrezygnować z seksu, byle tylko trochę dłużej pospać. Jak zatem sprawić, by małe dzieci lepiej spały, a rodzicie mogli mieć więcej czasu na sen i na inne aktywności? Sprawdźcie 5 sprawdzonych sposobów!

Badanie wykonane przez Owlet nie pozostawia wątpliwości – rodzice małych dzieci są notorycznie niewyspani, a wielu z nich sporo by dało za dodatkową możliwość zmrużenia oka. Z ankiety przeprowadzonej wśród 2000 rodziców wynika, że 2 na 5 rodziców chętnie zrezygnowałoby z napicia się alkoholu, a 3 na 10 odpuściłoby seks, byle tylko móc dłużej pospać. Dodatkowo 72 proc. rodziców byłoby chętnych zapłacić opiekunce do dziecka, byle tylko wskoczyć na dłużej do łóżka, a 27 proc. respondentów mogłoby na to przeznaczyć jednorazowo nawet £100!

Żeby dziecko lepiej spało

Położna Carrie Sirry, świadoma niedostatków w śnie świeżo upieczonych rodziców, opracowała zalecenia, dzięki którym dziecko może lepiej spać, a dorośli mogą mieć więcej czasu dla siebie. Oto 5 z nich:

1. Utrzymuj odpowiednią temperaturę w pokoju dziecka

Zapewnienie dziecku odpowiedniej temperatury to jeden z kluczowych czynników wpływających na jego dobry sen. Dziecko powinno zostać do snu odpowiednio ubrane, ale w jego pokoju nie może być zbyt ciepło. Eksperci wskazują, że idealna temperatura w pokoju dziecka powinna wynosić 16-21 st. C

2. Przyzwyczaj dziecko do spania w ciemności

Nie wszyscy rodzice są świadomi faktu, że dzieci od najmłodszych lat powinny być przyzwyczajane do snu w ciemności. Niemowlę zaczyna rozwijać swój dobowy rytm po skończeniu 8 tygodnia życia, a ciemność sprzyja uwalnianiu się melatoniny, czyli niezwykle istotnego hormonu snu.

3. Wprowadź regularność

Dla zachowania dobrego snu dziecko musi podlegać pewnej rutynie. Najlepiej jest przyzwyczaić dziecko do sekwencji aktywności powtarzanych każdego dnia – np. prysznic, śpiewanie/czytanie, łóżko. Na sen nie wpływają dobrze ani nieregularne godziny snu, ani też oglądanie bajek tuż przed zaśnięciem.

4. Pozwól dziecku drzemać w ciągu dnia

Wielu rodziców nie pozwala dziecku ucinać sobie drzemek w ciągu dnia, ponieważ chce je na tyle zmęczyć, żeby dziecko w miarę szybko zasnęło wieczorem. Ale coraz więcej ekspertów jest zdania, że to droga donikąd, ponieważ dobry nocny sen to domena dzieci... wypoczętych. Zmęczone dzieci wcale tak łatwo nie zasypiają, o czym pewnie regularnie przekonuje się wielu zaskoczonych dorosłych.

5. Puszczaj dziecku muzykę

Eksperci twierdzą, że wiele dzieci bardzo dobrze reaguje na zasypianie przy muzyce. Dziecko przyzwyczajone do pewnego motywu muzycznego czuje się bezpieczniej i tym samym łatwiej zapada w sen.