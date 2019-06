Niewielka wieś w West Sussex ogłosiła... niepodległość od Wielkiej Brytanii! [wideo]

Fot: YouTube

W obliczu politycznych zawirowań, które targają Wielką Brytanię niewielka wioska położona w hrabstwie West Sussex, w dystrykcie Chichester ogłosiła... niepodległość!

Władze wsi Loxwood, leżącej 56 kilometrów na południowy zachód od Londynu ogłosiły swoją niepodległość, odrywając się tym samym do Wielkiej Brytanii. Miejscowość, której populacja nie przekracza 1500 osób, chce w ten sposób uniezależnić się od wpływów rządu Zjednoczonego Królestwa, w którym panuje "polityczne zamieszanie".

Ci ciekawsze - na czele Loxwood stanęła... monarchini! Jak czytamy na łamach portalu "The Daily Mirror" królowa Katheryn Adelina w swoim przemówieniu zapowiedziała powrót do praw, które obowiązywały w XV wieku.

Zobaczcie je sami:

- Dobrzy ludzie naszego królestwa, niniejszym deklaruję niepodległość od Wielkiej Brytanii - deklarowała w przemówieniu, które można zobaczyć na łamach serwisu YouTube. - Królestwo Loxwood stanie się odtąd niezależnym państwem. Z powodu politycznych zawirowań nie możemy dłużej znajdować się pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością. Musimy się rozwijać. Musimy iść do przodu - zapowiadała.

- Mam pełne poparcie ludzi, którzy chcą przywrócić władzę nad królestwem Loxwood - kończyła. W ramach deklaracji wieś utworzyła własny rząd, zwerbowała armię, a nawet uruchomiła własną walutę - The Loxwood Groat. Oznacza to, że wieś ma uzasadnione podstawy do ubiegania się o niepodległość od Wielkiej Brytanii.

Formalnie jedynymi pozostałymi krokami jest uznanie Loxwood przez istniejące państwa w społeczności międzynarodowej i ewentualne przystąpienie do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Choć obie drogi wydają się na tym etapie mało prawdopodobne...

