Nieprzyjemny zapach czy obwisłe spodnie. Poznaj najdziwniejsze powody wyproszenia pasażerów z samolotów

Linie lotnicze najczęściej nie wpuszczają na pokład pasażerów znajdujących się pod wpływem alkoholu (chociaż nie zawsze) oraz niemających maseczek ochronnych, co zagraża bezpieczeństwu w trakcie lotu. Są jednak jeszcze inne powody wyproszenia pasażerów z samolotów, niektóre z nich bardzo nietypowe i dziwne.

Załoga samolotu ma prawo wyprosić danego pasażera, jeśli nie współpracuje on z załogą lub stwarza zagrożenie dla innych pasażerów. Zdarza się jednak, że wśród powodów tych możemy znaleźć najdziwniejsze i nietypowe, które doprowadziły do usunięcia pewnych osób z samolotów.

Najdziwniejsze powody wyproszenia pasażerów z samolotów

1. Nieprzyjemny zapach to jeden z nietypowych powodów wyproszenia z samolotu. Co ciekawe, wszystkie największe amerykańskie linie lotnicze (American, United i Delta) mają w swoim regulaminie zapisane, że osoby z nieprzyjemnym zapachem mogą zostać poproszone o opuszczenie pokładu.

2. Otyłość. Pewien mężczyzna, który miał lecieć w 2016 roku samolotem United Airlines z Las Vegas do New Jersey został wyproszony z pokładu ze względu na zbyt dużą otyłość. Rzecznik linii lotniczych poinformował, że załoga samolotu miała prawo tak postąpić, gdyż chodziło o „bezpieczeństwo i komfort” innych pasażerów.

3. Całowanie się. W roku 2011 aktorka Leisha Hailey została wyproszona z samolotu linii Southwest Airlines za całowanie się ze swoją dziewczyną. Obie panie twierdziły, że „był to jeden, mały pocałunek”, a linie Southwest wydały w tej sprawie oświadczenie: „W związku z kilkoma zgłoszeniami ze strony pasażerów, którzy opisali zachowanie pań jako przesadne, nasza załoga odpowiedzialna za komfort wszystkich pasażerów na pokładzie, wyprosiła parę, a przyczyną było wyłącznie ich zachowanie a nie płeć”.

4. Wniesienie tortu urodzinowego na pokład także należy do najdziwniejszych powodów wyproszenia pasażerów z samolotu. Zdarzenie to dotyczy rodziny i miało miejsce na pokładzie samolotu, który miał lecieć z Nowego Jorku do Las Vegas. Gdy członek załogi samolotu poprosił rodzinę o to, aby wyjęła tort ze schowka górnego i umieściła go pod siedzeniem przed sobą, doszło do kłótni, w związku z którą poproszono o interwencję policję.

5. Obwisłe spodnie to kolejny nietypowy powód wyproszenia kogoś z samolotu. Mimo że może to brzmieć absurdalnie, gitarzysta i wokalista punkowej grupy Green Day, Billie Joe Armstrong został w 2011 roku wyproszony z samolotu Southwest, który miał lecieć z Oakland do Burbank w Kalifornii. Pracownik załogi samolotu poprosił muzyka, aby podciągnął spodnie, na co ten odparł, aby zajął się ważniejszymi rzeczami. Wtedy też Armstrong został zmuszony do opuszczenia pokładu.

Billie Joe Armstrong z zespołu Green Day został wyproszony z samolotu za "obwisłe spodnie"

6. Obliczenia matematyczne należą niewątpliwie do powodów, które mogłyby znaleźć się najwyżej w rankingu najdziwniejszych powodów wyproszenia z samolotu. Zdarzenie miało miejsce na pokładzie samolotu linii American Airlines, który miał lecieć z Filadelfii do Syrakuz we Włoszech. Pewna pasażerka poskarżyła się załodze na swojego współpasażera, którym był ekonomista zapisujący akurat skomplikowane obliczenia matematyczne. Kobieta nic nie rozumiała z tych zapisów i uznała je za niebezpieczne, a ekonomista został wyproszony z samolotu.

7. Skąpe ubranie jest relatywnie częstą przyczyną wypraszania pasażerów z samolotów. W regulaminie wielu linii lotniczych możemy przeczytać wzmiankę o ubraniach pasażerów i braku akceptacji dla odzienia „sprośnego, obscenicznego i ofensywnego”.