Jak wygląda powrót do Polski przez Eurotunel w dobie pandemii i po Brexicie? ZOBACZ WIDEO

Przeprowadzka do Polski po Brexicie i w czasie pandemii.

Fot. Getty

Wydawałoby się, że przeprowadzka z UK do Polski i powrót samochodem z całym dobytkiem do ojczyzny jest w obecnych czasach szczególnie utrudniony - ze względu i na pandemię, i na Brexit. Pewna para pokonała jednak przeciwności losu. Zobacz, jak Polacy przejechali przez Eurotunel z vanem pełnym bagażu.

Dwoje Polaków pomimo pandemicznych ograniczeń w podróżowaniu, a także nowych przepisów celnych, które weszły w życie z początkiem nowego roku z powodu Brexitu, postanowiło spakować cały swój dobytek do vana z przyczepą i ruszyć w podróż powrotną do Polski. Ze swojej podróży przez Eurotunel nagrali ciekawy filmik, pokazujący aktualne realia przejazdu i przewozu tak dużej ilości rzeczy z UK do UE.

Przeprowadzka do Polski po Brexicie i w czasie pandemii

Na Facebooku podzielili się także swoimi wrażeniami z podróży, tak pisząc o wyprowadzce z UK i powrocie do Polski na stałe:

„Witam po ponad 12 latach przyszedł czas na nas, Anglia dużo dała i dużo zabrała jak to w naturze równowaga musi być. Spełniliśmy swoją misję i wracamy do prawdziwego domu, bo dla nas Anglia nigdy takowym nie była.

Dla wszystkich tych, którzy interesują się jak wyglądała odprawa na tunelu:

Jedziemy vanem z przyczepą cały nasz dobytek załadowany na styk po same brzegi. Anglicy sprawdzali testy PCR, paszporty i spytali, co mamy na vanie, powiedziałem, że sprzedaliśmy dom i to nasze rzeczy. Deklaracji, które trzeba wydrukować ze stronki tunelu, nie sprawdzali, ale lepiej je mieć na w razie czego.

Francuzów w ogóle nie było przejechaliśmy bez sprawdzania niczego. Chciałem podkreślić że nie wypisywałem żadnej listy rzeczy, które mamy że sobą”.

Szczegóły podróży Polaków z całym dobytkiem przez Eurotunel w czasie pandemii i po zakończeniu brexitowego okresu przejściowego można obejrzeć na poniższym filmiku, opublikowanym na portalu YouTube na kanale Na Robocie.

Powrót z emigracji. Wyprowadzka z UK i przejazd przez Eurotunel. ZOBACZ WIDEO: