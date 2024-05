Styl życia Nie uwierzysz, że istnieją! Oto najdziwniejsze muzea świata

Muzea to nie tylko nudnawe wnętrza gdzie eksponatów nie można dotykać, bo są zbyt stare i zbyt cenne. Są na świecie muzea, które wyraźnie wyróżniają się swoimi eksponatami. Niektóra są tak dziwne, że trudno uwierzyć, że istnieją. Poznajmy najdziwniejsze muzea świata.

Zwiedzając wiele miejsc turystycznych na świecie możemy się natknąć na tysiące muzeów, które przyciągają mniej lub więcej turystów. Ogromna większość z nich to dość „standardowe” miejsca, w których można zazwyczaj zobaczyć kolekcje malarstwa, rzeźby lub sprawdzić jak mieszkali król i królowa. Jednak bywają muzea, absolutnie szokujące, do których wstęp zaleca się osobom o mocnych nerwach.

Vrolik Museum, Amsterdam, Holandia

Vrolik Museum jest po prostu muzeum ludzkiej (i nie tylko) anatomii. Po prostu? A skąd! To jedno z najbardziej przerażających miejsc, do którego można trafić zwiedzając stolicę Holandii. Kolekcja obejmuje dziwactwa medyczne, choroby, zwyrodnienia i deformacje. Szkielety bliźniąt syjamskich, wątroba zdeformowana przez gorset czy też szkielety karłów, to tylko początek dziwnych eksponatów.

Swoją nazwę zawdzięcza holenderskiemu anatomowi i patologowi – Willemowi Vrolikowi, który swoją osobliwą kolekcję tworzył wraz z ojcem. Muzeum Vrolik lub Muzeum Vrolikianum to nazwa nadana przez Gerarda Vrolika (1775-1859) i jego syna Willema (1801-1863) ich prywatnej kolekcji preparatów anatomicznych. Gerard i Willem byli profesorami anatomii w Amsterdamie. Ich Muzeum Vrolikianum było prywatną kolekcją, która była eksponowana w ich domu nad kanałem. Zbiór obejmował anatomię prawidłową człowieka i zwierząt, ale także anatomię patologiczną i wady wrodzone. Przez wiele lat zbierał i kupował preparaty anatomiczne, patomorfologiczne oraz histopatologiczne, których jest ponad 2000. W muzeum tym można zatem zobaczyć najróżniejsze deformacje, choroby i inne wynaturzenia, które dotykały ludzkość na przestrzeni dziejów.

Muzeum kosiarek, Southport, Wielka Brytania

Kosiarka to narzędzie, które powinni kochać wszyscy entuzjaści zadbanych ogrodów, a jednych i drugich w Wielkiej Brytanii nie brakuje. Muzeum założył Brian Randa – człowiek, który jest zakochany w kosiarkach. Jego pasja i miłość do tego sprzętu jest tak duża, że postanowił się nią podzielić z resztą świata.

W ten sposób założył muzeum, w którym zgromadził urządzenia skonstruowane nawet 200 lat temu oraz te najnowsze i najdoskonalsze kosiarki. Dużą popularnością wśród zwiedzających cieszą się kosiarki sławnych osób, np. księżnej Diany czy księcia Karola. Muzeum propaguje i wspiera też dość osobliwą dyscyplinę sportów motorowych jaką są wyścigi kosiarek i wraz z Brytyjskim Stowarzyszeniem Wyścigów na Kosiarkach co roku organizuje wielki wyścig kosiarek.

Muzeum toalet, Nowe Delhi, Indie

Korzystamy z nich codziennie po kilka razy, ale czy chociaż raz ktoś się zastanowił jak toalety wyglądały w przeszłości i jaka jest ich historia? Okazuje się, że tak. W Indiach jest człowiek – Bindeshwar Pathak, który przez lata jeździł po świecie i zbierał informacje o toaletach i ich ewolucji. Wszystkie zgromadzone eksponaty można podziwiać w jednym miejscu, które podzielone jest na 2 sekcje. Jedna pokazuje jak zmieniała rola toalety w naszym życiu, a druga jak zmieniał się jej wygląd. Można się bardzo zdziwić wyglądem toalet sprzed kilkuset lat, które są małymi dziełami sztuki.

Muzeum Pasożytów, Tokio, Japonia

Nikt nie ma wątpliwości, że tylko Japończycy mogli wymyślić tak absurdalne i mało atrakcyjne dla naszych żołądków muzeum. W jednym miejscu możemy zobaczyć niemalże wszystkie rodzaje pasożytów ludzkich i zwierzęcych. Zaczynamy od tasiemców, a kończymy na glistach ludzkich. Muzeum jest dostępne za darmo, ale lepiej się do niego wybierać przed kolacją.

Muzeum Pojazdów Pogrzebowych, Barcelona, Hiszpania

Potrzeba pochowania zmarłego po śmierci była już cechą neandertalczyków, więc nie ma się co dziwić, że przejęliśmy te zwyczaje od naszych kuzynów. Skoro pogrzeb to tak stary zwyczaj w naszej kulturze, to i pojazdy używane do niego mogą być równie stare i warte zaprezentowania. Do takiego wniosku doszli założyciele muzeum karawanów pogrzebowych w Barcelonie. W piwnicy zakładu pogrzebowego zgromadzono pojazdy, stare wozy i nagrobki. Mroczny klimat podkreślają manekiny użyte do dekoracji.

Muzeum Fallusa, Húsavík, Islandia

To jest jedyne muzeum na świecie, które w całości poświęcone jest tej najważniejszej dla wszystkich samców części ciała. W muzeum tym możemy podziwiać penisy pochodzące od ssaków lądowych i morskich żyjących na ziemi. Muzeum może pochwalić się kolekcją ponad 100 penisów, a w przyszłości jednym z eksponatów ma być ludzki penis. Pytanie tylko kto będzie dawcą eksponatu?

Muzeum seksu, Amsterdam

Przebywając w Amsterdamie, które znane jest jako miasto wielu uciech warto wybrać się do dość osobliwego miejsca jakim jest muzeum seksu. Mimo tego, że podobnych placówek jest na świecie wiele, to to z holenderskiej stolicy była pierwsza. A jest tutaj co oglądać, oj jest! Jednym z ciekawszych i cenniejszych jest kartagińska lampa sprzed 2000 lat w kształcie rzecz jasna penisa. Można też podziwiać rysunki erotyczne autorstwa samego Johna Lennona. Trzeba też dodać, że podobne muzeum znajduje się w Pradze, wszak od zawsze wiadomo, że nasi południowi sąsiedzi mają do spraw seksu bardziej liberalne podejście.

Muzem zupki chińskiej, Yokohama, Japonia

Mimo, że Polacy nazywają zupę instant chińską, to w rzeczywistości powstała ona w Japonii po II Wojnie Światowej jako sposób na walkę z brakiem żywności w tym kraju. Muzeum powinno być „mekką” tysięcy polskich studentów, których zupka chińska nierzadko ratuje od chronicznego głodu.

W muzeum znajdziemy wierną kopię szopy, w której Momofuku Ando opracował pierwszą zupkę chińską na świecie, a także kuchnię gdzie wszystko się zaczęło. W muzeum jest też miejsce, w którym odwiedzający mogą skomponować własnego „chińszczaka”.