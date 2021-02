NIE dla "paszportów szczepień" - minister szczepień zapewnia, że rząd UK nie wprowadzi takiego rozwiązania

Brytyjski minister ds. szczepień wyklucza wprowadzenie w UK "paszportów szczepień". Nadhim Zahawi zapewnia, że rząd nie ma planów wydawania "vaccine passports", które miałyby umożliwić osobom, które otrzymały szczepionkę wyjazd za granicę.

W programie Andrew Marr Show emitowanym na łamach telewizji BBC minister ds. szczepionek Nadhim Zahawi przyznał, że brytyjskie władze przyglądały się technologii stojącej za "paszportami szczepień", ale nigdy nie planowały wdrażać w życie takiego pomysłu. Członek brytyjskiego rządu zwracał uwagę, że jest przynajmniej kilka powodów, które sprawiają, że takie rozwiązanie nie byłoby możliwe na Wyspie. Przede wszystkim punktował, że przyjęcie szczepionki nie jest obowiązkowe w UK. Z tego względu wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby dyskryminujące dla części społeczeństwa.

Brytyjski rząd nie wprowadzi "paszportów szczepień"

Powiedział również, że jest kilka powodów, dla których paszporty szczepionek nie zostałyby wprowadzone. Zwracał również uwagę, że nie sposób przewidzieć jaki będą miały wpływ na dalsze rozprzestrzenianie się koronwirusa.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre kraje będą mogły wymagać od podróżujących z UK dowodu na zaszczepienie. Choćby Grecja, której premier powiedział, że powitałby brytyjskich wczasowiczów, gdyby udowodnili, że zostali zaszczepieni. W odpowiedzi na tak postawioną kwestię Zahawi zwrócił uwagę, że wystarczy udać się do swoje GP i postarać się o odpowiednie zaświadczenie.

Minister Nadhim Zahawi zapewnia, że nie ma takich planów

W opozycji do postawy ministra ds. szczepień mamy wypowiedzi choćby Tony`ego Blaira czy Eda Milibanda. Były premier Wielkiej Brytanii jest jednym z tych, którzy nawołują do wdrożenia tego typu rozwiązań. Z kolei Miliband podkreślał, że "może to być konieczne", ale bardziej interesowało go zapewnienie kompleksowego programu kwarantanny dla osób przybywających do Wielkiej Brytanii.

Dodajmy, że w Wielkiej Brytanii do tej pory przeciwko koronawirusowi zaszczepiono ponad 11 mln osób.