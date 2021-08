Nie będzie kolejnego lockdownu? Były rządowy doradca sądzi, że zaostrzenie restrykcji jest mało prawdopodobne

Fot. Getty

Jakie jest prawdopodobieństwo kolejnych lockdownów? Prof. Neil Ferguson, były doradca rządu Borisa Johnsona, twierdzi, że bardzo niskie. Co stoi za jego przekonaniem?

Prof. Neil Ferguson, były doradca rządu UK, epidemiolog, który pomógł stworzyć strategię walki z pandemią na samym początku jej trwania, stwierdził, że kolejne lockdowny są mało prawdopodobne. Jednocześnie jednak, badacz apeluje o ostrożność. Jak uzasadnił swoje przekonania?

Nie będzie kolejnego lockdownu?

W wywiadzie dla „The Times” prof. Ferguson stwierdził, że jego zdaniem następne lockdowny nie będą koniecznym środkiem do walki z pandemią. W rozmowie z dziennikarzami, Ferguson mówił między innymi: „jest mało prawdopodobne, abyśmy potrzebowali nowego lockdownu, czy nawet środków dystansu społecznego, takich, jakie mieliśmy do tej pory”. Zdaniem badacza odejście od wprowadzania lockdownów to naturalna kolej rzeczy, ponieważ - tak jak w przypadku wcześniejszych wirusów - świat uczy się, jak radzić sobie z covid-19 i z biegiem czasu będzie sobie radził coraz lepiej.

Naukowiec zastrzegł jednak, że ze względu na mutowanie wirusa, sprawy mogą przybrać niespodziewanie inny kierunek, od prognozowanego i przynieść gwałtowny wzrost zachorowań i zgonów. W związku z tym były rządowy doradca zaapelował o ostrożne spoglądanie w przyszłość.

Zdaniem Fergusona, wraz z powrotem do normalności w sferze kontaktów społecznych, Wielka Brytania może „osiągnąć kolejny punkt, w którym ponownie zaczniemy obserwować rosnącą liczbę zachorowań”. Naukowiec zaznaczył jednocześnie, że dzięki szczepionkom zerwany został „związek między zakażeniami a hospitalizacjami”.

Przypomnijmy, że prof. Ferguson zrezygnował z bezpośredniego doradzania rządowi UK ubiegłego roku i kierowania grupą SAGE. Powodem rezygnacji była wizyta jego dziewczyny, która złamała zasady dystansu społecznego.