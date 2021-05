Wybory lokalne w Wielkiej Brytanii. Wszystko, co musisz wiedzieć o zasadach głosowania w UK

Fot. Getty

Wybory lokalne w Wielkiej Brytanii to zawsze duże wydarzenie, do którego Brytyjczycy przywiązują ogromną wagę. Podczas wyborów lokalnych dokonuje się między innymi głosowania do parlamentu szkockiego i walijskiego, a także głosowania na burmistrza Londynu. Kto może głosować w wyborach lokalnych w UK? Jakie zasady ustanowiono na wybory w Anglii, a jakie na wybory w Szkocji czy Walii? Jak przebiegają wybory do councilu? Czy Polacy mogą głosować w wyborach w UK? Oto najważniejsze informacje o wyborach lokalnych w UK.

Wybory lokalne w UK. Wybory do councilu i do władz lokalnych

Wybory lokalne w Wielkiej Brytanii odbywają się przynajmniej raz na cztery lata, chociaż władze lokalne mogą rozpisać „połowiczne” wybory do councilu już po dwóch latach lub wybory jednej trzeciej radnych co trzy lata, rezygnując z pełnych wyborów do councilu co cztery lata.

Oprócz wyborów do councili, podczas których wybierani są radni, szeroko pojęte wybory lokalne w UK obejmują także wybory do parlamentów Szkocji, Walii oraz do zgromadzenia Irlandii Północnej oraz na przykład wybory burmistrzów, w tym burmistrza Londynu.

Jak przebiegają wybory w Anglii, wybory w Szkocji i w Walii?

Radni w wyborach do councili w Anglii i Walii są wybierani w tak zwanym systemie First Past the Post. Oznacza to, że każdy wyborca głosuje na jednego konkretnego kandydata, a zwycięża ten kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów. Z kolei wybory w Szkocji i Irlandii Północnej głosowanie przebiega w tak zwanym systemie Single Transferable Vote.

Osoby, które posiadają dwa różne miejsca zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii, mogą brać udział w wyborach lokalnych w obu obszarach. Należy uwzględnić to przy rejestracji na wybory, podając odpowiednie dane obu miejsc zamieszkania.

Kto może głosować w wyborach lokalnych w UK?

Czy Polacy mogą głosować w wyborach w UK? W wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii mogą wziąć udział nie tylko obywatele brytyjscy, ale również obywatele Irlandii lub innych państw Unii Europejskiej mieszkający na Wyspach, a także obywatele Wspólnoty Narodów, którzy posiadają pozwolenie na pobyt w UK (lub nie potrzebują takiego pozwolenia). Głosować w wyborach lokalnych w UK mogą też obywatele innych państw, którzy mieszkają w Szkocji lub Walii i posiadają pozwolenie na pobyt (lub tego nie potrzebują, by legalnie mieszkać w UK).

W kontekście wieku, odpowiedź na pytanie kto może głosować w wyborach lokalnych w UK nie jest jednolita. Wybory w Anglii, Walii czy Irlandii Północnej są otwarte dla osób, które ukończyły 18 lat (najpóźniej w dniu wyborów). Z kolei wybory w Szkocji uwzględniają też głosy osób młodszych - tych, które ukończyły 16 lat.

Ponadto, warunkiem koniecznym udziału w wyborach lokalnych w UK jest również zarejestrowanie się na wybory w odpowiednim terminie przed głosowaniem. Należy też być zarejestrowanym pod odpowiednim adresem, który odpowiada rejonowi głosowania, a także nie podlegać wykluczeniu z prawa do głosowania w UK.

Należy też pamiętać, że szczegółowe zasady wyborów lokalnych w UK różnią się zależnie od części Zjednoczonego Królestwa oraz od rodzaju głosowania. Więcej szczegółowych informacji na temat wyborów do councilu i innych rodzajów wyborów w UK znajduje się na oficjalnych stronach rządowych: ELECTION UK.