Nicola Sturgeon apeluje do premiera o natychmiastowe spotkanie w związku z szalejącym w UK kryzysem. Czy zostanie wysłuchana?

Fot. Getty

Nicola Sturgeon wezwała Borisa Johnsona do zorganizowania pilnego spotkania z szefami rządów poszczególnych krajów UK. Spotkanie takie jest zaplanowane na wrzesień, ale Pierwsza Minister Szkocji nalega, by je przesunąć, w związku z najnowszymi prognozami Banku Anglii dotyczącymi inflacji i drastycznie rosnącymi cenami życia na Wyspach.

Nicola Sturgeon wezwała Borisa Johnsona do pilnego spotkania z szefami zdecentralizowanych administracji UK w celu znalezienia najskuteczniejszych sposobów walki z błyskawicznie rosnącymi kosztami życia na Wyspach. W liście wysłanym do Borisa Johnsona w poniedziałek 8 sierpnia, Pierwsza Minister Szkocji wezwała premiera do przesunięcia proponowanego spotkania szefów rządów poszczególnych krajów związkowych z września na obecny tydzień. A wszystko to dlatego, że w zeszłym tygodniu Bank Anglii ogłosił pesymistyczne prognozy odnośnie inflacji, która już w październiku może wzrosnąć powyżej 13 proc. Dodatkowo najnowsze prognozy mówią o wzroście limitu na ceny energii w październiku do £3358 rocznie, a w styczniu 2023 r. do nawet £3615 rocznie. Nicola Sturgeon zaznacza, że wiele mechanizmów, które wymagane są do rozwiązania problemu rosnących kosztów życia leży w gestii Westminsteru, a także że działania podejmowane przez zdecentralizowane administracje zwyczajnie w tym względzie „nie wystarczą”.

Nicola Sturgeon chce walczyć z kryzysem tu i teraz

Pierwsza Minister Szkocji nie chce czekać i chce walczyć z kryzysem „tu i teraz”. - „Zaproponował Pan, aby pierwsze spotkanie Rady Szefów Rządów odbyło się we wrześniu. Jednak, jak Pan z pewnością widzi, sytuacja szybko się pogarsza i wielu ludzi w Wielkiej Brytanii po prostu nie stać na czekanie do września na podjęcie dalszych działań. Dlatego piszę, aby prosić o [zorganizowanie] nadzwyczajnego spotkania Rady Szefów Rządów i proponuję, abyśmy my, jako liderzy naszych rządów, spotkali się w tym tygodniu tak szybko, jak to możliwe, aby omówić i uzgodnić pilne kroki, aby pomóc najbardziej potrzebującym teraz, a także by sformułować plan działania na nadchodzącą jesień i zimę. Obecny kryzys wymaga jasnego, ukierunkowanego i zdecydowanego przywództwa oraz współpracy w celu opracowania i dostarczenia – w odpowiednim tempie – pakietu interwencji w celu ochrony najbardziej dotkniętych [kryzysem – przyp. PE]” - czytamy w liście wysłanym przez Nicolę Sturgeon do premiera Borisa Johnsona.

Na list Pierwszej Minister Szkocji odpowiedziała już rzeczniczka premiera, mówiąc - Zdajemy sobie sprawę z presji, z jaką borykają się rodziny w Wielkiej Brytanii z powodu wzrostu cen spowodowanych globalnymi wyzwaniami. Dlatego też rząd Wielkiej Brytanii zapewnił 689 000 gospodarstw domowych w Szkocji £650 wsparcia na pokrycie kosztów utrzymania, £300 funtów dla wszystkich szkockich emerytów i £400 funtów na pomoc ludziom w opłacie rachunków za energię. Przekazaliśmy również dodatkowe £82 mln rządowi szkockiemu, aby wedle własnego uznania pomógł rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji – zaznaczyła rzecznik.

