Chaos i histeria na pokładzie Ryanaira, gdy mężczyźnie bez biletu udało się dostać do samolotu

Na pokładzie Ryanaira, który miał lecieć z Palma de Mallorca do Manchesteru, doszło do chaosu i paniki, zwłaszcza wśród dzieci, gdy pewien mężczyzna bez biletu dostał się do samolotu.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 4 sierpnia. Na pokładzie Ryanaira wybuchł chaos, gdy pewien mężczyzna dostał się do samolotu nie posiadając biletu. Początkowo pojawiły się nawet spekulacje, że na pokładzie jest bomba.

Mężczyzna bez biletu na pokładzie Ryanaira

Okazało się, że mężczyzna, który zakradł się na pokład Ryanaira bez biletu, przyleciał tym samolotem wcześniej. Konieczne było aresztowanie nieproszonego gościa i wyprowadzenie go z pokładu.

Jedna z pasażerek pochodząca ze Stockport powiedziała, że jej 10-letnia wnuczka zaczęła płakać, gdy inni podróżni spekulowali, że „na pokładzie może być bomba”. 64-latek z Reddish wyjaśnił „Manchester Evening News”:

- Z samolotu, który przyleciał, wszyscy wyszli z pokładu, a jedna osoba została i ukrywała się na przejściu do samolotu. Kiedy wszyscy weszliśmy na przejście, wymieszał się z nami i wrócił na pokład. Stewardesy powiedziały, że ukrywał się na pokładzie, aby zobaczyć, które miejsce jest wolne. Usiadł na siedzeniu, wjechaliśmy na pas startowy, a pilot powiedział, że musimy zawracać, bo liczby się nie zgadzały. Starszy steward poprosił mężczyznę o pokazanie swojej karty pokładowej, ale najwyraźniej jej nie miał. Później ktoś przyszedł i go aresztował.

Opóźniony samolot

Po aresztowaniu podejrzanego mężczyzny, samolot w końcu wystartował o 18:39, godzinę i 20 minut po czasie. Ryanair potwierdził, że zwrócono się do policji z prośbą o pomoc i przeprosił pasażerów.

„Załoga tego lotu z Palmy de Mallorca do Manchesteru (4 sierpnia) poprosiła policję o pomoc przed startem po zidentyfikowaniu pasażera, który nie miał biletu. Pasażer został usunięty, a załoga przeprowadziła kontrolę bezpieczeństwa przed startem zgodnie z procedurą” – podał w oświadczeniu rzecznik Ryanaira.

