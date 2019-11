NHS w Szkocji przepisuje pacjentom kontakt z przyrodą na poprawę samopoczucia

NHS Ealing od lutego otwiera Klinikę Rzucania Palenia. Jeśli szukasz pomocy, by skutecznie rzucić palenie - skorzystaj z darmowej pomocy i już dziś skontaktuj się z nami.

Nagranie czytelnika: W Londynie odbyło się prawdziwe góralskie wesele!

Choć do najbliższych gór jest wiele kilometrów, a dla górala z Polski te w Wielkiej Brytanii są tylko pagórkami, to nie przeszkadzała to w zorganizowaniu góralskiego wesela.