Czujesz, że jesienna depresja już Cię dopada? Zobacz 4 proste zasady żywieniowe, które uwolnią Cię z objęć ponurego nastroju!

Fot. Facebook

Koniec lata wcale nie musi oznaczać ponurego nastroju i spadku energii życiowej. Z jesienną depresją walczyć można na wiele sposobów. Przedstawiamy 4 sprawdzone zasady żywieniowe, które wzmocnią Twój organizm i pomogą zwalczyć powakacyjną chandrę.

Gdy dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze, a Ty czujesz się zmęczona, pierwszą myślą jest często chęć sięgnięcia po coś słodkiego na poprawę humoru. Niestety, nie od dziś wiadomo, że działanie słodyczy jest zdradliwe - poczujesz tylko krótkotrwały przypływ dobrego nastroju, a po nim… wyrzuty sumienia, bo właśnie zafundowałaś sobie kolejną porcję pustych kalorii.

Zamiast naładowanych cukrem przekąsek proponujemy 4 proste zasady, które sprawią, że energię będziesz czuła znacznie dłużej niż pół godziny, a do tego wzmocnisz swoją odporność już na początku „grypowego sezonu” i nie przysporzysz sobie zbędnych fałdek tłuszczu.

Przeczytaj także: Myślisz o przejściu na dietę, ale boisz się, że nie dasz rady? Oto 10 mitów na temat odchudzania, które zmienią Twoje nastawienie!

1. Zamiast słodyczy wybieraj węglowodany złożone

Słodycze składają się w dużej mierze z „ubogich” węglowodanów - cukrów prostych i cukru spożywczego, który jest disacharydem. Nasz organizm potrzebuje węglowodanów, ponieważ zapewniają one stały poziom energii oraz prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Węglowodanów nie należy zatem eliminować z diety. Pytanie jednak, czym zastąpić słodycze, które jedzone w nadmiernej ilości prowadzą do wielu chorób - od otyłości, przez próchnicę, aż do cukrzycy i gorszych zaburzeń.

- „Alternatywą są tzw. węglowodany złożone. Ich główna przewaga nad cukrami prostymi tkwi w tym, że mają pozytywny wpływ na organizm - np. przez to, że regulują poziom aminokwasów, a w konsekwencji dzięki nim zwiększa się stężenie serotoniny (neuroprzekaźnika, który odpowiada m.in. za nasz nastrój). Dodatkowo, źródłem węglowodanów złożonych są owoce, warzywa (np. ziemniaki) czy zboża. Nie trzeba zatem jeść cukrowych łakoci, by zapewnić sobie energię i dobry humor” - podpowiada Tomasz Sagan, ekspert z londyńskiej restauracji My Fit Food.

2. Zapewnij sobie odpowiednią dawkę witamin z grupy B

Witaminy z grupy B odpowiadają za pracę układu nerwowego - łagodzą napięcie nerwowe, poprawiają nastrój oraz pozytywnie wpływają na sprawność intelektualną. Ich niedobór może więc powodować uczucie zdenerwowania, przygnębienia, a nawet lęku, a także pogorszenie zdolności umysłowych, związanych z myśleniem, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, pamięcią czy kojarzeniem.

Witamin z grupy B jest kilka, a najbardziej znane to:

kwas foliowy - znajdziemy go m.in. w szpinaku, brukselce, bobie, szparagach, brokułach, bananach;

niacyna - znajdziemy ją m.in. w wątróbce, pomidorach, ziemniakach, orzeszkach ziemnych;

tiamina - znajdziemy ją m.in. w kalafiorze, pestkach słonecznika, grochu, soczewicy, pieczywie pełnoziarnistym;

pirydoksyna - znajdziemy ją m.in. w łososiu, makreli, marchewce, soi, otrębach pszennych, gryce.

Zobacz koniecznie: Dieta a aktywność fizyczna: SPRAWDŹ, co najlepiej jeść przed i po treningu

3. Pamiętaj o kwasach omega-3 i omega-6

Nienasycone kwasy tłuszczowe są ważnym budulcem komórek. Odpowiadają m.in. za regulację niektórych hormonów. Dobrym źródłem kwasów omega-3 i omega-6 są np. świeże ryby i oleje roślinne tłoczone na zimno.

4. Uzupełniaj poziom magnezu!

Magnez odpowiada za wiele procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Jego niedobór może prowadzić do pogorszenia się nastroju i sprawności intelektualnej. - „Głównymi objawami zbyt niskiego poziomu tego pierwiastka są trudności z koncentracją, drażliwość, przemęczenie, problemy ze snem, skurcze łydek czy drganie powiek” - mówi specjalista z My Fit Food, polskiej restauracji dbającej o zbilansowaną dietę swoich klientów.

Na niedobór magnezu są szczególnie narażone osoby, które przeżywają silne lub długotrwałe stresy, uprawiają sport lub pracują fizycznie, a także te, które pracują intelektualnie. Magnez pomaga m.in. regulować poziom kortyzolu i adrenaliny w organizmie, a hormony te wydzielają się przede wszystkim w sytuacjach stresowych lub przy wytężonym wysiłku fizycznym bądź umysłowym.

Magnez jest łatwo dostępny w aptekach i supermarketach - w postaci suplementów diety.