Nazwali pub "ładne cycki" i teraz muszą go zamknąć z powodu oskarżeń o obrazę!

Właściciele niewielkiego punktu gastronomicznego o dość ekstrawaganckiej nazwie "ładne cycki" będą musieli zwinąć interes. Powodem są oskarżenia o obrazę uczuć.

Właściciele niewielkiego punktu gastronomicznego w Kornwalii twierdzą, że są w ciężkiej sytuacji, ponieważ mogą stracić dosłownie wszystko. Kevin i Laura Baker, którzy są właścicielami "ładnych cycków" mówią, że lokalny council ma zastrzeżenia wobec nazwy ich niewielkiego biznesu. Co ciekawe, ale miejsce to zostało otwarte przez małżeństwo 5 lat temu.

Co więcej, "ładne cycki" cieszą się wysoką oceną w serwisie Tripadvisor, a sami właściciele chwalą się, że odwiedził ich nawet sam były premier - David Cameron. Jednak teraz państwo Baker stanęli przed wizją utraty ich biznesu, ponieważ dwóch radnych z lokalnej parafii zgłosiło swoje obiekcje w sprawie odnowienia licencji przez "ładne cycki".

Powodem obiekcji radnych była sama nazwa lokalu i jego rozmiar. Jednak trzeba zaznaczyć, że angielski słownik definiuje słowo "bap" jako bułkę, bułeczkę.

"Jak mogą mieć zastrzeżenia do tej nazwy, skoro w kraju są trzy inne biznesy, które nazywają się tak samo? Poza tym, jeśli chodzi o wielkość naszego lokalu, to próbowaliśmy go zaaranżować tak, aby przypominał kawiarnię, ale nie damy rady go powiększyć" - powiedział Kevin Baker.

Już dwa lata temu niewielka kawiarnia i punkt gastronomiczny stanęły przed groźbą zamknięcia. Wtedy jednak właścicieli poparła lokalna społeczność, dzięki czemu mogli nadal kontynuować swoją działalność. Kilkukrotnie ich biznes chciała wykupić wielka sieć kawiarni "Costa".

Małżeństwo twierdzi, że jeśli licencja na prowadzenie działalności nie zostanie im przedłużona, to czeka ich nawet bezdomność. Warto wspomnieć, że państwo Baker czynnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na bezdomnych, w której udało się zebrać ponad 15 tys. funtów. Decyzja o zamknięciu ich lokalu zapadnie 12 grudnia.