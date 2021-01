Znalezienie pracy w UK w czasie pandemii jest coraz trudniejsze. Ludzie tracą w siebie wiarę

Fot. Getty

Osoby, które straciły pracę w trakcie pandemii, aplikowały średnio o 16 nowych posad. Najnowsze badanie wykazało, że trudności w znalezieniu pracy mocno odbijają się na poczuciu własnej wartości i samoocenie mieszkańców UK.

Badanie zlecone przez BT Skills for Tomorrow nie napawa optymizmem. Trudności w znalezieniu pracy w trakcie pandemii znacząco odbijają się na zdrowiu psychicznym mieszkańców UK. Dane pokazują, że osoby zwolnione z pracy w ciągu ostatniego roku aplikowały, bez powodzenia, na średnio 16 nowych stanowisk. Regularnie odrzucane podania o pracę u wielu osób doprowadziły do nadszarpnięcia poczucia własnej wartości, obniżenia samooceny i wiary w sukces, a także do ogólnej utraty pewności siebie. Część osób borykających się ze znalezieniem nowej pracy zaczęła także okłamywać swoich bliskich co do liczby złożonych podań o pracę lub w sprawie rozpoczętego już w stosunku do nich procesu rekrutacji (w obawie, że zostaną odrzuceni na dalszym jego etapie).

Praca w UK – będzie tylko gorzej?

Szczegółowe wyniki ankiety przeprowadzonej przez OnePoll pokazują, że w najbliższym czasie sytuacja na rynku pracy może być dla ludzi jeszcze trudniejsza. Już teraz bowiem tylko 21 proc. mieszkańców UK jest przekonanych o swojej zdolności do wyróżnienia się i zaimponowania pracodawcom podczas rozmowy o pracę, a tylko 22 proc. wierzy w to, że ich CV oraz list motywacyjny przykują uwagę potencjalnych pracodawców. Także teraz jedynie 1 na 3 respondentów uważa, że przyjaciele i rodzina celowo unikają pytania ich o to, jak im idzie poszukiwanie pracy, ponieważ obawiają się, że nie uzyskają w tym względzie pozytywnej odpowiedzi. I co wreszcie znamienne, badanie OnePoll wykazało, że osoby, które o pracę aplikowały w ostatnim czasie przez LinkedIn, sprawdzały średnio cztery razy dziennie, czy otrzymały na swoje podanie jakąś odpowiedź.