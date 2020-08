Nawet £3 200 kary zapłacimy za brak maseczki w UK. Boris Johnson zapowiada zaostrzenie zasad i ich surowe egzekwowane przez policję

Fot. Getty

Na wczorajszej konferencji prasowej Boris Johnson zapowiedział zaostrzenie kar za brak maseczki. Kara dla osób notorycznie łamiących nakaz zakrywania ust może wynieść nawet £3 200.

Nie jest jeszcze wiadome, kiedy nowe obostrzenia wejdą w życie, ale rząd Borisa Johnsona wydaje się być zdesperowany, żeby zmusić mieszkańców UK do zakładania maseczek w potencjalnie niebezpiecznych miejscach. Obecnie kara za brak maseczki w sklepach lub środkach transportu publicznego wynosi £100 i może być zmniejszona do £50, jeśli zostanie zapłacona w przeciągu 2 tygodni. I ten wymiar kary, jak zaznaczył wczoraj Boris Johnson, nie zostanie zmieniony. To natomiast, co ma się zmienić, to wymiar kary dla osób, które notorycznie nie przestrzegają nakazu zakrywania ust i nosa. Zgodnie z nowymi zasadami, które mają zostać wprowadzone „w najbliższych tygodniach”, „maseczkowi recydywiści” mają za każdym razem płacić podwójną karę, która maksymalnie będzie mogła wynieść £3.200. I tak osoba która zostanie przyłapana bez maseczki po raz pierwszy, zapłaci mandat w wysokości £100, za drugim razem kara ta wyniesie już £200, a za trzecim razem - £400. Z kolei osobom, które zorganizują nielegalną imprezę/wydarzenie z dużą ilością osób, muszą się liczyć z karą w wysokości nawet £10 000.

Boris Johnson walczy z epidemią

Boris Johnson wydaje się być zdesperowany, by wyższymi karami wymusić na społeczeństwie posłuszeństwo. Na wczorajszej konferencji prasowej premier argumentował to w następujący sposób: - Większość ludzi w tym kraju przestrzega zasad i robi wszystko, aby kontrolować wirusa, ale musimy pozostać czujni i nie możemy popadać w samozadowolenie. Dlatego też wzmacniamy dostępne uprawnienia [organów egzekwujących prawo] przeciwko tym, którzy wielokrotnie łamią przepisy. Na każdym etapie mówiłem, że nasz plan ponownego otwarcia społeczeństwa i gospodarki jest warunkowy i zależy od ciągłego postępu w walce z wirusem.

Dalsze poluzowanie lockdownu od 15 sierpnia

Przypomnijmy, że od soboty 15 sierpnia w UK dojdzie do dalszego poluzowania lockdownu. Otwarte zostaną sale teatralne, muzyczne i widowiskowe (pod warunkiem zachowania należytego dystansu społecznego), a także kasyna, kręgielnie, lodowiska i centra zabaw dla dzieci. Poza tym w salonach kosmetycznych będzie można wykonać więcej zabiegów, wliczając w to nałożenie maseczki, wyrywanie brwi i koloryzację rzęs.