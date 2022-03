Nawet dwa lata więzienia będą grozić w UK za wysyłanie w internecie niechcianych zdjęć genitaliów

Cyberflashing będzie zagrożony karą do dwóch lat więzienia

Cyberflashing będzie zagrożony karą do dwóch lat więzienia?

Fot. Getty

Wysyłanie nagich zdjęć w internecie obcym osobom, które o to nie prosiły, to w Wielkiej Brytanii prawdziwa plaga, której ofiarami padają głównie kobiety. W ramach zwiększania bezpieczeństwa w sieci rząd brytyjski planuje posyłać sprawców takich czynów do więzienia nawet na dwa lata.

Cyberflashing, czyli wysyłanie nagich zdjęć w internecie obcym osobom, które o to nie prosiły, dotyka coraz więcej ludzi. Ofiarami cyberflashingu padają głównie młode kobiety, które otrzymują niechciane zdjęcia męskich genitaliów na swoich kontach w mediach społecznościowych i aplikacjach randkowych albo korzystają z Bluetooth i Airdrop. Jak wynika z badań profesor socjologii Jessiki Ringrose z 2020 r., zdjęcia genitaliów chłopców lub mężczyzn dostało w swoim życiu przynajmniej 76 proc. dziewcząt w wieku 12-18 lat. Z kolei z ankiety przeprowadzonej przez YouGov w 2018 r. wynika, że ofiarami cyberflashingu padła prawie połowa młodych kobiet w wieku 18-34 lat.

Rząd brytyjski zwiększa bezpieczeństwo w internecie

Rząd brytyjski przymierza się do całkowitego zakazania cyberflashingu na Wyspach i nałożenia kary do dwóch lat więzienia na osoby wysyłające innym niechciane zdjęcia nagich genitaliów. Zakaz wysyłania nagich zdjęć w internecie obcym osobom, które o to nie prosiły, ma stanowić element rządowej ustawy o bezpieczeństwie w Internecie, Online Safety Bill. Cyberflashing ma być traktowany jak przestępstwo i ma być zagrożony taką samą karą, jak obnażanie się w miejscu publicznym.

Ochrona dziewcząt i kobiet jest priorytetem brytyjskiego rządu

O tym, że ochrona dziewcząt i kobiet jest priorytetem brytyjskiego rządu, mówi zastępca premiera Dominic Raab. - Dlatego właśnie trzymamy przestępców seksualnych i stosujących przemoc dłużej za kratkami, dajemy ofiarom przemocy domowej więcej czasu na zgłoszenie napaści i zwiększamy finansowanie usług wsparcia [dla ofiar] do 185 mln funtów rocznie. Uznanie cyberflashingu za konkretne przestępstwo jest najnowszym krokiem – to wysłanie jasnego komunikatu do sprawców, że czeka ich więzienie – zaznaczył Raab.