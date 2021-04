Naukowcy w UK wzywają do zrezygnowania z maseczek i dystansu społecznego. „Ludzie muszą odzyskać kontrolę nad swoim życiem”

Fot. Getty

Grupa 22 naukowców podpisała się pod listem otwartym do rządu ws. zniesienia obowiązkowego dystansu społecznego w UK i wymogu noszenia maseczek w miejscach publicznych. Eksperci argumentują, że od czerwca ludzie „muszą odzyskać kontrolę nad swoim życiem”.

Grupa 22 naukowców, w tym profesor Robert Dingwall z Nottingham Trent University (członek renomowanego gremium TheNew and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag), a także profesor Carl Heneghan - dyrektor The Centre for Evidence Based Medicine na Uniwersytecie Oksfordzkim i profesor Anthony Brookes - genetyk na Uniwersytecie w Leicester, zaapelowali do rządu o ostatecznie zniesienie od 21 czerwca przymusowego dystansu społecznego i wymogu zakładania maseczek w miejscach publicznych. Eksperci argumentują, że ludzie „muszą odzyskać kontrolę nad swoim życiem”, a także, że „dobrze funkcjonującego społeczeństwa nie można tworzyć poprzez obsesyjne skupianie się na jednej przyczynie złego stanu zdrowia”. W liście otwartym wystosowanym do rządu, naukowcy sprzeciwili się także paszportom szczepionkowym i masowemu testowaniu społeczeństwa i zaznaczyli, że w celu ograniczenia transmisji koronawirusa należy zachęcać społeczeństwo do regularnego mycia rąk i odkażania powierzchni płaskich.