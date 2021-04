Coraz mniej ludzi chce latać samolotami. Nawet ci, którzy są zaszczepieni – pokazują najnowsze badania w UK

Z badań przeprowadzonych przez uniwersytet w Bristolu wynika, że ponad połowa dorosłych planuje mniej lub dużo mniej latać samolotami niż przed pandemią, nawet te osoby, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19.

Ze względu na nadal obowiązujące w Wielkiej Brytanii restrykcje dotyczące podróży zagranicznych linie lotnicze nie mogą wrócić do normalnego harmonogramu lotów, jednak w maju, gdy podróże będą już możliwe, przewoźnicy planują uruchomić więcej połączeń. Powstaje pytanie, czy chęci dopiszą też samym pasażerom.

Coraz mniej ludzi chce latać samolotami

Do tej pory niewiele badań przeprowadzono na temat tego, czy i dlaczego pasażerowie mogą wrócić do latania w przyszłości. Badania uniwersytetu w Bristolu oraz Cabot Institute for the Environment są jednymi z pierwszych na temat tego, jak pandemia wpłynęła na nastawienie ludzi do latania.

Okazało się, że 6 na 10 osób, czyli 57,7 proc. badanych powiedziało, że po zaszczepieniu się zredukują swoje podróże lotnicze. Z badania przeprowadzonego online między marcem i kwietniem 2021 roku wynika, że sceptycyzm wobec latania wzrósł wśród zwłaszcza osób starszych. Z kolei 34,5 proc. badanych w wieku od 18 do 29 lat uważa, że będzie latało mniej lub dużo mniej niż przed pandemią. Tego zdania jest aż 73,1 proc. wśród osób w wieku powyżej 60. roku życia.

Dlaczego ludzie chcą latać mniej?

Okazuje się, że czynnikami, które zmniejszają wśród ludzi chęć do latania, są nie tylko obawy dotyczące koronawirusa, ale także zmiany klimatyczne. Są to kluczowe powody, jakie podało aż 76,9 proc. badanych.

W lipcu ubiegłego roku podobne badania przeprowadzone zostały przez YouGov i pokazały, że dwie trzecie (64 proc.) mieszkańców Wysp nie czuje się bezpiecznie w czasie podróży samolotem, co było znaczącym wzrostem w ciągu miesiąca – w czerwcu bowiem było to 31 proc.

Z kolei z badań przeprowadzonych globalnie wynika, że 71 proc. dorosłych uważa, iż w perspektywie długoterminowej problem związany z pandemią jest tak samo poważny jak zmiany klimatyczne, a dwie trzecie uważa, że kwestie dotyczące ochrony klimatu powinny być uważane za priorytetowe w czasie wychodzenia gospodarki z kryzysu.