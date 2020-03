Naukowcy twierdzą, że cieplejsza pogoda może spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa

Z najnowszych badań wynika, że w czasie wiosny i lata może być mniej zachorowań na koronawirusa, jednak naukowcy ostrzegają, że cieplejsza pogoda nie wystarczy, aby zahamować epidemię.

Z przeprowadzonych serii wcześniejszych badań wynika, że Covid-19 nie będzie tak łatwo się rozprzestrzeniał późniejszą wiosną i w lecie. Dowodzą tego przypadki zarażeń podobnymi wirusami (jak grypa), które miały tendencję spadkową w czasie lata, gdy temperatury były wyższe.

Ponadto w trakcie lata (i zaawansowanej wiosny) siły obronne naszych organizmów są większe ze względu na dostęp do bardziej wartościowych produktów (warzyw, owoców), większej ilości słońca (witamina D), a także ruchu.

To wszystko daje nam większą nadzieję na przynajmniej częściowy powrót do normalności wraz z nadejściem wiosny, a szczególnie lata. Naukowcy z uniwersytetu Tsinghua w Pekinie, którzy badali rozprzestrzenianie się koronawirusa w 100 chińskich miastach, odkryli, że „wysoka temperatura oraz wysoka wilgotność względna znacząco zmniejszają rozprzestrzenianie się Covid-19”.

Do podobnych wniosków doszli naukowcy z University of Maryland i Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Stanach Zjednoczonych.

- Na podstawie tego, co do tej pory udokumentowaliśmy, wygląda na to, że wirus ma większe trudności w rozprzestrzenianiu się w cieplejszych i tropikalnych klimatach – powiedział Mohammad Sajadi, profesor na University of Maryland’s Institute of Human Virology, który prowadził badania nad rozprzestrzenianiem się Covid-19.

