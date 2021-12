41-letni Brytyjczyk zmarł w wyniku „bardzo rzadkich” powikłań po szczepionce. Miał krwotok mózgu

Lekarze twierdzą, że to "rzadkie powikłania" po szczepionce.

fot. Facebook

Adam Bounds zmarł 11 dni po otrzymaniu szczepionki Astra Zeneca. Zdiagnozowano u niego „wywołaną szczepionką małopłytkowość zakrzepową”. Mężczyzna oprócz uczucia zimna miał bóle głowy i wymioty przed śmiercią. Mimo skomplikowanej operacji mózgu 41-latek nie przeżył.

41-letni Brytyjczyk nie jest pierwszą ofiarą szczepionki Astra Zeneca, do tej pory „rzadkie powikłania” wykryto u 260 zaszczepionych w Wielkiej Brytanii osób, co według lekarzy jest "niewielką liczbą" biorąc pod uwagę miliony zaszczepionych.

Śmierć po szczepionce

Adam Bounds zmarł 11 dni po szczepieniu. Początkowo mężczyzna narzekał na uczucie zimna i mdłości. Myślał jednak, że źle się czuje po grillu u znajomych. Niestety jego stan zaczął się pogarszać i doszedł do tego nasilający się ból głowy.

Następnego dnia, gdy już mężczyzna nie mógł nawet stanąć na nogach i nie miał siły się poruszać, jego przerażony ojciec wezwał pogotowie. 41-latek powiedział ratownikom medycznym, że trzy razy wymiotował, dwa razy w nocy i raz rano. Gdy jego poziom świadomości spadł, postanowiono zabrać go na oddział ratunkowy w szpitalu Royal Devon and Exeter.

Krwotok śródmózgowy

Po przyjeździe do szpitala przeszedł tomografię komputerową, która wykazała ostry krwotok do prawego płata czołowego, który spowodował ucisk pnia mózgu. 41-latek został przewieziony do szpitala w Derriford na neurochirurgię, ale podczas operacji zauważono, że jego mózg „bardzo spuchł”, a chirurg stwierdził, że pomimo usunięcia krwi żadna poprawa nie nastąpiła. Neurochirurg podjął wówczas decyzję o zaprzestaniu dalszej kraniotomii „ze względu na daremność” operacji i niską szansę na przeżycie pacjenta. Adam zmarł 31 maja, a przyczyną śmierci był krwotok śródmózgowy.

Teraz dopiero opublikowano wyniki śledztwa. Dr Wayne Thomas, konsultant hematolog w Derriford Hospital, również przedstawił dowody na to, że badania krwi 41-latka wykazały „wyraźne zmniejszenie liczby płytek krwi” i że niska liczba płytek krwi daje „skłonność do krwawień”.

Śledztwo wykazało, że 41-letni Brytyjczyk zmarł w wyniku „bardzo rzadkich” powikłań po szczepionce Astra Zeneca, a konkretnie powikłania VITT (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia), czyli "immunologicznej zakrzepicy z trombocytopenią indukowaną szczepionką".