Zaskakująca pogoda na weekend. Na Wyspach będzie tak ciepło jak w Barcelonie

Po huraganie Barra, który przyniósł ze sobą opady śniegu, deszczu oraz porywiste wiatry, w nadchodzący weekend nastąpi diametralna zmiana pogody. Synoptycy zapowiadają nadejście „tropikalnego” frontu, który przyniesie zaskakujące ocieplenie.

Po huraganach Arwen i Barra, przez które tysiące mieszkańców UK zostało tymczasowo pozbawionych prądu, nastąpi miła odmiana, a temperatury wzrosną nawet do 13 stopni Celsjusza w ten weekend. Jednak, nie na długo…

Zaskakująca pogoda na weekend

Obecnie nad Wielką Brytanię nadciąga subtropikalne powietrze znad Hiszpanii i Azorów, co oznacza, że mieszkańcy Wysp będą mogli na parę dni odłożyć zimowe płaszcze i kurtki. Z prognoz wynika, że w czasie tego weekendu temperatury mogą wzrosnąć nawet do 13 stopni Celsjusza i zbliżą się do tych, które utrzymują się obecnie w Barcelonie czy Rzymie. W sobotę na południu kraju będzie około 10 stopni, z kolei w niedzielę 13 stopni, a w poniedziałek 12 stopni Celsjusza.

Jim Dale z British Weather Services powiedział:

- W sobotę nadciągnie subtropikalne powietrze z Hiszpanii i Azorów, jednak po weekendzie nadejdzie zimny front, ogólnie łagodna pogoda utrzyma się przez około tydzień. Warunki pogodowe będą bardzo spokojne i stabilne, bez żadnych huraganów, co będzie dużą zmianą biorąc pod uwagę ostatnie wiatry.

Ochłodzenie bliżej świąt

Temperatury ponownie spadną jednak w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i utrzymają się w samym okresie świątecznym. Stanie się tak za sprawą niskiego ciśnienia znad Skandynawii, które przyniesie ze sobą mróz. Z długoterminowych prognoz wynika, że w niektórych rejonach po 21 grudnia może być nawet -5 stopni Celsjusza.