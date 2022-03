Największe znalezisko: U wybrzeży Antarktydy odnaleziono wrak statku Endurance Ernesta Shackletona [wideo]

W ramach ekspedycji Endurance22 brytyjska organizacja Falklands Maritime Heritage Trust odnalazła zaginiony w 1915 roku statek sir Ernesta Shackletona – Endurance. Znalezisko znajdowało się na głębokości 3008 metrów na Morzu Weddella, a stan samego statku oceniono na bardzo dobry.

Znaleziony 107 lat po zatonięciu i dokładnie w setną rocznicę pogrzebu sir Ernesta Shackletona statek irlandzkiego podróżnika, który prowadził badania Antarktydy, znajduje się w wyjątkowo dobrym stanie. W 1915 roku statek Endurance został zmiażdżony przez lód morski w wyniku czego zatonął zmuszając załogę i samego Shackletona do zdumiewającej ucieczki pieszo i na małych łodziach.

WIDEO Z ODKRYCIA WRAKU ENDURANCE:

Odnaleziono wrak statku Endurance

Nagranie wideo zrobione na dnie Morza Weddella pokazuje, w jak niezwykłym stanie znajduje się wrak statku. Mimo że od ponad wieku leży w wodzie, wygląda niemal tak samo, jak w listopadowy dzień, w którym zatonął.

Jego belki, choć poszarpane, nadal są w dobrym stanie, a nazwa Endurance jest wyraźnie widoczna na rufie.

- Bez przesady jest to najwspanialszy drewniany wrak statku, jaki kiedykolwiek widziałem, zdecydowanie – powiedział archeolog morski Mensun Bound, który uczestniczy w ekspedycji odkrywczej i spełnił swoje marzenie w prawie 50-letniej karierze.

Ekspedycja poszukiwawcza statku Shackletona

W projekt poszukiwawczy statku Shackletona zaangażowała się organizacja Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT). Skorzystano z południowoafrykańskiego lodołamacza Agulhas II wyposażonego w zdalnie sterowane łodzie podwodne. Lider misji, doświadczony geograf polarny, dr John Shears powiedział, że moment, w którym kamery dotarły do nazwy statku, był „oszałamiający”.

- Odkrycie wraku to niesamowite osiągnięcie. Udało nam się pomyślnie zakończyć najtrudniejsze na świecie poszukiwania wraku, walcząc ze stale zmieniającym się lodem morskim, zamieciami śnieżnymi i temperaturami spadającymi do -18 stopni Celsjusza. Osiągnęliśmy to, co wielu ludzi uważało za niemożliwe – powiedział Shears.

Dlaczego odkrycie statku Endurance jest tak cenne?

Istnieją dwa powody. Pierwszy związany jest z historią imperialnej ekspedycji transantarktycznej Shackletona. Wyruszył on, aby dokonać pierwszej lądowej przeprawy przez Antarktydę, ale musiał porzucić misję, gdy statek ekspedycyjny Endurance został uwięziony, a następnie zatonął. Wtedy już chodziło tylko o przetrwanie.

Mimo ekstremalnych warunków Shackletonowi udało się zapewnić swoim ludziom bezpieczeństwo podczas ucieczki i przepłynąć małą łodzią ratunkową przez niebezpieczne morza, aby uzyskać pomoc.

Drugim powodem było samo wyzwanie związane z odnalezieniem statku. Morze Weddella jest prawie na stałe pokryte gęstym lodem morskim, tym samym, który rozerwał kadłub statku Endurance. Dotarcie do domniemanego miejsca zatonięcia jest wystarczająco trudne, nie mówiąc już o możliwości przeprowadzenia poszukiwań. Ale na tym polega również część sukcesu projektu FMHT.