Odnotowano największą liczbę pasażerów od początku pandemii. Londyńskie lotnisko Heathrow ujawniło wyniki z maja 2022

Fot. Wikimedia Commons

Największe brytyjskie lotnisko poinformowało o wyjątkowo udanym maju - pomimo gigantycznych kolejek i związanych z tym utrudnień dla podróżnych. Takiego ruchu nie było na Heathrow od początku pandemii.

W miniony poniedziałek lotnisko Heathrow poinformowało, że tegoroczny maj był najbardziej ruchliwym miesiącem od marca 2020 - czyli od ponad dwóch lat. Największy brytyjski port lotniczy obsłużył w ubiegłym miesiącu około 5,3 mln pasażerów, co stanowi 79 proc. poziomu z 2019 roku.

Rekordowy ruch na lotnisku Heathrow w maju

Pomimo ogromnych utrudnień, jakich doświadczali podróżni w maju, szczególnie w okolicy Platynowego Jubileuszu królowej i szkolnych ferii, lotnisko Heathrow jest generalnie zadowolone ze swojego funkcjonowania w obliczu tak gwałtownego wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów. Przedstawiciele portu podkreślają, że o ile braki kadrowe niestety przyczyniły się do długich kolejek, a także do opóźnień lotniczych, a nawet odwołanych lotów, to jednak z danych lotniska wynika, że zarówno odprawa, jak i kontrola bezpieczeństwa działały na Heathrow całkiem sprawnie.

Większość pasażerów odprawiała się bowiem online, natomiast aż 90 proc. pasażerów przechodziło przez kontrolę bezpieczeństwa w mniej niż 10 minut. Z kolei w kwestii liczby odwołanych lotów, lotnisko przekonuje, że choć niektóre linie lotnicze miały większe problemy niż inne, to łącznie liczba anulowanych połączeń zasadniczo nie odbiegała od normy.

Z drugiej strony, przedstawiciele lotniska Heathrow nie ukrywają, że mimo optymistycznych danych z maja, pokazujących odbudowujący się po pandemii ruch pasażerski, zasoby lotniska pozostają ograniczone i największy w UK port cierpi z powodu niedoboru pracowników - podobnie jak inne lotniska w Wielkiej Brytanii i całej Europie. Czy w gorącym sezonie wakacyjnym Heathrow poradzi sobie równie dobrze, jak w maju? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem.

