Najszczęśliwsze miejsce do życia w Londynie to... - wynik tej ankiety może być zaskakujący!

W opinii ponad 21 tysięcy londyńczyków Richmond upon Thames jest najszczęśliwszym miejscem do życia w brytyjskiej stolicy. Gmina położona w południowo-zachodniej części Londynu wygrała w tym rankingu już po raz czwarty.

Na łamach "The Evening Standard" czytamy o plebiscycie zorganizowanym przez Rightmove Happiness at Home. Do wzięcia w nim udziału zaproszono aż 21 tysięcy obywateli Londynu, których poproszono o ocenę dzielnicy, w której mieszkają w aż 12 kategoriach. Pod uwagę brano bezpieczeństwa, ilość zieleni, dostęp do podstawowych usług typu przychodnie, szkoły, a także szeroko pojętą ofertę kulturalną oraz sąsiadów.

Ryanair inwestuje w Polsce - do Londynu z Krakowa będziemy latać trzy razy dziennie

Po wzięciu pod uwagę wszystkich ocen najwyższe noty otrzymała gmina Richmond upon Thames. Jej atutami jest obecność natury - Richmond Park, Kew Gardens oraz Thames Park sprawiają, że w tak pełnym zieleni i spokoju miejscu aż chce się żyć. Oprócz tego wysoko oceniana została jakość lokalnej oferty edukacyjnej, dostępność do kultury oraz tamtejsza społeczność.

Niestety, wszystko to kosztuje - w gminie, która jako jedyna w Londynie jest położona po obu brzegach Tamizy, średnie ceny mieszkań zaczynają się od kwoty 841 tysięcy funtów, gdy średnia dla całego miasta wynosi 614 tysięcy. Różnica jest więc spora...

Jedziesz do Polski na święta? Oto miejsca, które warto odwiedzić

Dodajmy, że na drugim i trzecim miejscu rankingu uplasowały się odpowiednio Bromley i Kingston upon Thames. Z kolei na szarym końcu mamy gminę Barking and Dagenham – i to już trzeci raz z rzędu.

Gmina Richmond upon Thames ma powierzchnię 57,41 kilometrów. Graniczy od północny z Hounslow, od północnego wschodu przez Tamizę z Hammersmith and Fulham, od wschodu z Wandsworth, od południa z Kingston upon Thames, zaś od zachodu z dystryktem Spelthorne oraz przez Tamizę z dystryktem Elmbridge w hrabstwie Surrey.