Najpiękniejsze parki w Londynie, które koniecznie trzeba zobaczyć. Oto 5 idealnych miejsc na wiosenny spacer [GALERIA]

Nie masz pomysłu na rodzinny spacer w wiosenny weekend? Oto pięć najpiękniejszych parków w Londynie, które z pewnością warto odwiedzić.

Wiosna, rozluźnienie lockdownu i Wielkanoc to idealne okazje na spacer wśród zielonych, budzących się do życia drzew i krzewów. Dokąd wybrać się z rodziną lub przyjaciółmi na wiosenny spacer? Oto pięć najpiękniejszych parków w Londynie.

Najpiękniejsze parki w Londynie

Pomimo że Londyn jest wielką metropolią, do której zjeżdżają ludzie z całego świata, a gigantyczne korporacje mają tu swoje siedziby, brytyjska stolica może pochwalić się aż 3000 parków, które łącznie zajmują 35 000 akrów ziemi - co stanowi około 40 proc. powierzchni miasta. Taka ilość miejskiej zieleni sprawia, że wbrew pozorom Londyn należy do najbardziej zielonych metropolii na świecie. Które londyńskie parki uznane są za najbardziej zjawiskowe?

W związku z rozluźnieniem lockdownu w Anglii, parki stały się jednym z podstawowych miejsc, do których mieszkańcy uciekają, w poszukiwaniu przestrzeni i wytchnienia od czterech ścian domu. Obecnie w Anglii na świeżym powietrzu można spotykać się w grupach liczących albo dwa gospodarstwa domowe, albo więcej gospodarstw - ale w tym przypadku obowiązuje reguła sześciu osób. Dokąd zatem się wybrać? Według magazynu Glamour do jednych z najpiękniejszych parków w Londynie należy zaliczyć poniższe pięć parków.

Greenwich Park (Greenwich, SE10)

Z pewnością nikogo nie trzeba zbyt długo przekonywać o tym, że Greenwich Park jest jednym z najpiękniejszych parków w Londynie. Teren parku jest podzielony na dwie części - górną i dolną. W górnej części mieści się Królewskie Obserwatorium, aleje kwitnących wiśni oraz piękne widoki na panoramę Londynu. W części dolnej parku znajduje się pałac oraz Muzeum Morskie.

Hampstead Heath (Hampstead, NW3)

W przepięknym i odrobinę bajkowym parku Hampstead Heath znajdziemy z kolei odprężające zielone przestrzenie w postaci wzgórz, łąk i stawów. W tym pięknym londyńskim parku również można podziwiać panoramę miasta, widoczną z Parliament Hill. W tym niezwykłym parku odnajdziemy powiew świeżego powietrza i wytchnienie dla zmęczonych oczu.

Holland Park (Kensington, W11)

Jedną z głównych atrakcji Holland Park jest japoński ogród Kioto. W magicznym ogrodzie rosną klony i wiśnie, pośród których usłyszymy szum niewielkich wodospadów. W parku znajdują się także stawy, w których dostrzeżemy pływające ryby. Jest to z pewnością jeden z piękniejszych londyńskich parków, który chętnie odwiedzają osoby ceniące sobie spokój, ciszę i odrobinę egzotyki.

Primrose Hill (Camden, NW3)

Londyński park Primrose Hill jest miejscem wyjątkowo popularnym wśród celebrytów. Na szczęście nie tylko sławne osobistości przyciągają tu mieszkańców miasta oraz turystów. W parku można śmiało piknikować na przestronnych trawnikach oraz nacieszyć oczy przepiękną panoramą Londynu - szczególnie zachwycający widok można oglądać po zmroku.

London Fields (Shoreditch, E8)

Przepiękny park London Fields to wakacyjne królestwo pikników. Na trawiastej łące z polnymi kwiatami w ciepłe dni znajdziemy z pewnością licznie porozkładane kocyki, zastawionych piknikowymi specjałami. W London Fields zagramy też w ping-ponga, a nawet orzeźwimy się w parkowym kąpielisku.