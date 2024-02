Crime Najemca pozywa swojego landlorda. Domaga się miliona funtów odszkodowania!

Filippe Scalora twierdzi, że do wynajmowanego przez niego mieszkania nielegalnie wprowadził się ktoś inny, podczas gdy on sam nie mógł wrócić do UK z powodu pandemii.

W związku z tą sytuacją najemca lokalu socjalnego pozywa swojego landlorda na kwotę milion funtów w ramach odszkodowania. Jak czytamy na łamach “Guardiana”, Scalora utrzymuje, iż housing officer nielegalnie podnajął jego miejsce zamieszkania komuś innemu, gdy on sam utknął poza granicami UK. Miało to miejsce na początku pandemii koronawirusa, w 2020 roku.

Sprawa dotycząca nieruchomości z jedną sypialnią zlokalizowanej w dzielnicy Chelsea w południowo-zachodnim Londynie trafiła już do sądu w Londynie. Filippe Scalora wytoczył ją Clarion, a więc największej spółdzielni mieszkaniowej działającej w Wielkiej Brytanii.

Oszustwo z mieszkaniem z councilu

Jak utrzymuje najemca, po powrocie do swojego legalnie wynajmowanego mieszkania, zauważył, że mieszkał w nim ktoś inny. Ktoś miał spać w jego łóżku, korzystać z jego ręczników, sztućców, naczyń i komputera.

W kwietniu 2022 Filippe Scalora wrócił do Wielkiej Brytanii. – Wszedłem do mieszkania i zobaczyłem połowę moich rzeczy oraz kogoś, kto w nim mieszkał – komentuje 43-letni Scalora, jak cytujemy za “Guardianem”. – Adresowane do mnie listy były otwarte. Poczta dotyczyła naprawdę prywatnych spraw, takich jak bankowość i wizyty lekarskie w ramach NHS. Jak to zobaczyłem, byłem zdewastowany – uzupełnia.

Spółdzielnia Clarion nie odniosła się publicznie do zarzutów

Scalora otrzymał mieszkanie przy Cale Street od Royal Borough of Kensington and Chelsea (RBKC) z umową najmu na całe życie ze względu na stan zdrowia. Czynsz wynosił około 600 funtów miesięcznie, ale na wolnym rynku takie lokum kosztowałby około 2000 funtów. Od czasu powrotu do Wielkiej Brytanii jest bezdomny, mieszka w niedrogich hotelach i tymczasowych kwaterach.

Spółdzielnia Clarion odmówiła komentarza w brytyjskich mediach przed pierwszą rozprawą.

Według badania przeprowadzonego przez Tenancy Fraud Forum i Fraud Advisory Panel, w około jednym na 20 domów socjalnych w Londynie i jednym na 30 w innych częściach Anglii dochodzi do oszustwa związanego z najmem. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, potrzebne informacje znajdziesz na stronie Fraud Advisory Panel (https://www.fraudadvisorypanel.org/), organizacji charytatywnej zajmującej się tym problemem.