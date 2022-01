Najbiedniejsi w UK nie są chronieni przed poważnymi zakłóceniami w gospodarce! Nie tak miał wyglądać brytyjski system opieki społecznej

Fot. Getty

Prestiżowy think tank The Resolution Foundation alarmuje, że obecny system opieki społecznej nie bardzo przypomina już ten, który został stworzony dla mieszkańców UK po II wojnie światowej. Z dzisiejszą niezdolnością do ochrony najbiedniejszych przed poważnymi zakłóceniami w gospodarce, system wydaje się już „prawie nie do poznania” w porównaniu do okresu sprzed kilku dekad.

Eksperci The Resolution Foundation przyglądnęli się ewolucji państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze brytyjski system opieki społecznej jest przygotowany na sprostanie współczesnym wyzwaniom gospodarczym. W przypadku Wielkiej Brytanii wyzwania te koncentrują się wokół trzech głównych problemów - dekarbonizacji gospodarki, bezprecedensowych zakłóceń gospodarczych związanych z wybuchem pandemii koronawirusa i wprowadzanych na Wyspach lockdownów, a także Brexitu. I niestety, jak pokazują eksperci, system ten jest coraz gorzej przygotowany na pomoc osobom najbiedniejszym w trakcie kryzysów lub innych zawirowań i, niestety, jest „prawie nie do poznania” w porównaniu do czasów powojennych, gdy został po raz pierwszy wdrożony. Eksperci think tanku ostrzegają, że cięcia w zasiłkach, z uwagi na generowane przez nie koszty, które są wprowadzane stopniowo od 2010 r. oznaczają, że „Wielka Brytania wchodzi w trzecią dekadę XXI w. z nieszczelną siatką zabezpieczeń, która zbyt wielu ludzi pozostawi w stanie ubóstwa i zaoferuje [tylko] niewielkie i bardzo zmienne zabezpieczenie dla pracowników, których miejsca pracy są zależne od zmian gospodarczych”.

Rząd zwiększa pomoc, ale nieefektywnie

Autorzy najnowszego raportu podkreślają, że wydatki rządowe na świadczenia społeczne inne, niż emerytalne, wzrosły co prawda ponad dwukrotnie od czasu utworzenia nowoczesnego państwa opiekuńczego po II wojnie światowej – z 1,7 proc. PKB w latach 1948-49 do przewidywanych niebawem 4,5 proc., ale jednocześnie te „dodatkowe wydatki nie były napędzane przez bardziej hojne wsparcie dochodów, a zasiłki są ustawicznie daleko w tyle za średnimi zarobkami”. „Niski, zryczałtowany poziom podstawowych świadczeń w Wielkiej Brytanii polega na tym, że kwota gwarantowanego dochodu zapewnianego przez system zabezpieczenia społecznego w przypadku bezrobocia jest bardzo niska nawet w przypadku osób, które nie mają dodatkowych potrzeb” - czytamy w raporcie.