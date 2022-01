Gwałtownie rosnąca inflacja w UK „zjada” wszelkie podwyżki płac!

Fot. Getty

Analitycy nie mają dla nas dobrych wiadomości – wszelkie podwyżki płac w UK zjada gwałtownie rosnąca inflacja i wyższe koszty życia. The Office for National Statistics poinformował, że średnie tygodniowe wynagrodzenie, z wyłączeniem premii i po uwzględnieniu inflacji, obniżyło się w listopadzie o 1 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei inflacja za miesiąc grudzień wyniosła 5,4 proc.

To, że inflacja uderzy w mieszkańców Wielkiej Brytanii (a także mieszkańców innych części świata) w momencie podnoszenia się z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, było do przewidzenia. Ale z pewnością trudno jest być optymistą, gdy okazuje się, że wszelkie podwyżki wynagrodzeń (bez premii i innych dodatków) są przez tę inflację całkowicie zjadane. Ba! Inflacja jest w UK nawet większa, niż owe podwyżki, co właśnie udowodnił The Office for National Statistics, publikując najnowsze dane. Okazuje się bowiem, że średnie tygodniowe wynagrodzenie, z wyłączeniem premii i po uwzględnieniu inflacji, obniżyło się w listopadzie 2021 r. o 1 proc. w porównaniu do listopada 2020 r. W ciągu trzech miesięcy do listopada zeszłego roku średni wzrost płac oscylował na granicy 4,2 proc., ale inflacja w listopadzie na poziomie 5,1 proc. oznacza, że realne płace nie nadążały za rosnącymi kosztami życia po raz pierwszy od lipca 2020 r. Z kolei w grudniu inflacja wyniosła 5,4 proc.

Czy inflacja wyhamuje?

Eksperci są na razie sceptyczni w kwestii wyhamowania inflacji. Raczej spodziewają się dalszych wzrostów, aczkolwiek już nie w takim tempie. Najnowsze dane pokazują, że inflacja za miesiąc grudzień wyniosła 5,4 proc. r/r (spodziewano się wzrostu na poziomie 5,2 proc.), natomiast w kwietniu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang, Consumer Prices Index) ma wzrosnąć do 6 proc. Martin Beck, główny doradca ekonomiczny EY Item Club potwierdza, że spadek realnych płac jest „niepożądanym zjawiskiem, które prawdopodobnie pogorszy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy”. Ale niektórzy ekonomiści przypuszczają, że Bank Anglii już na początku przyszłego miesiąca ponownie podniesie stopy procentowe, aby powstrzymać szalejącą inflację. Ostatnia podwyżka stóp procentowych miała miejsce w grudniu, z 0,1 proc. do 0,25 proc.